Je nelegální? Republikáni chystají právní kroky proti Trumpově ropné dohodě s Ruskem

Americký republikánský senátor Thom Tillis ostře zkritizoval novou energetickou dohodu administrativy prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem a varoval, že tento krok by mohl být protizákonný. V nedělním televizním vystoupení v pořadu Meet the Press stanice NBC upozornil, že uvolnění sankcí a nákup ruské nafty ohrožují národní bezpečnost Spojených států a obcházejí vůli Kongresu.
Podle vyjádření severokarolínského zákonodárce porušuje dohodnutý import ruského paliva federální zákon schválený Kongresem v roce 2022. Tato norma přitom výslovně zakazuje dovoz ropných produktů z Ruska, dokud nedojde k úplnému stažení ruských vojsk z okupovaného ukrajinského území. Tillis proto tvrdí, že prezident svým postupem překračuje zákonné pravomoci, neboť jakékoliv změny v sankčním režimu musejí projít řádným schválením v zákonodárném sboru.
Kritika ze strany vlivného republikánského senátora přichází v době, kdy Bílý dům obhajuje své kroky snahou snížit vysoké ceny paliv na domácím trhu. Prezident Donald Trump mezitím na své platformě Truth Social oznámil dosažení okamžitého energetického příměří mezi Moskvou a Kyjevem, avšak bez uvedení podrobností či potvrzení ze strany Ruska. Do této strategie zapadají i dřívější kontroverzní kroky včetně dočasného přehodnocení sankčních pravidel.
Senátor Tillis varoval, že spolupráce s Moskvou v energetické oblasti představuje vážné riziko pro americké vojáky působící v zahraničí, zejména pak pro speciální jednotky nasazené v citlivých regionech. Připomněl, že Rusko nadále udržuje blízké vztahy s dalšími protivníky Spojených států a poskytuje zpravodajské informace nepřátelským aktérům, což činí z jakýchkoliv ústupků Kremlu nebezpečný hazard.
V reakci na spornou dohodu připravuje skupina zákonodárců z řad republikánů i demokratů společné prohlášení požadující okamžitou nápravu kursu. Mezi signatáři jsou kromě Tillise také další vlivní senátoři, kteří hodlají využít legislativní páky u blížících se vládních výdajových balíčků.
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Zdroj: Libor Novák