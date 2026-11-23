Ředitel Národní zpravodajské služby Spojených států Jay Clayton obhajoval amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co sdílel společnou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem s popiskem "můj přítel". Clayton v pořadu State of the Union televize CNN označení přešel a vyzdvihl Trumpovo trojstranné jednání s ruským vůdcem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Clayton označil prezidenta za největšího dirigenta zahraniční politiky ve velmi náročné době a zdůraznil historický a pozoruhodný význam toho, že se podařilo sblížit tři jaderné mocnosti, aby se dohodly na neeskalování a vzájemné komunikaci. Zároveň dodal, že v tomto kontextu prezidentovi naprosto důvěřuje bez ohledu na to, jaká slova použije.
Na otázku, zda osobně považuje Putina za přítele Spojených států, Clayton odmítl odpovědět, nicméně v pořadu This Week televize ABC prohlásil, že Putin není přítelem Ameriky na Ukrajině. „Je Vladimir Putin přítelem Ameriky? Není přítelem Ameriky na Ukrajině. Absolutně ne. Vůbec ne,“ odpověděl podle ABC News Clayton.
Trumpův příspěvek s fotografií a popiskem následoval po čtvrtečním summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce v Číně, kde se tři státníci sešli, aby jednali o možném snížení svých jaderných arzenálů. Při uvítání Putina na tomto setkání Trump ukázal na svůj ruský protějšek a pronesl, že je to jeho přítel.
Tato slova rychle vyvolala vlnu kritiky ze strany dalších světových představitelů i demokratů v americkém Kongresu, přičemž se ozvali zejména polští činitelé, kteří předchozí noc obvinili Rusko z narušení polského vzdušného prostoru.
Lídr menšiny v Senátu Chuck Schumer označil situaci za trapnou, odpornou a zcela otevřeně ubohou, zatímco senátorka Jeanne Shaheenová, nejvýše postavená demokratka senátního zahraničního výboru, nazvala Putina válečným zločincem, píše Politico.
Trump přesto svá slova neodvolal a na pátečním tiskovém brífinku v Bílém domě hovořil o svém velmi dobrém osobním vztahu s Putinem, přičemž se vyhnul přímé odpovědi na dotaz, zda je ruský prezident přítelem Spojených států, a uvedl, že nemůže mluvit za Ameriku.
Americký prezident chválil Putina opakovaně v minulosti, a to včetně svého prvního funkčního období. V roce 2022 označil ruskou invazi na Ukrajinu za geniální a prozíravou, po setkání v roce 2018 uvedl, že spolu dobře vycházeli, a téhož roku na sociální síti napsal, že vycházet dobře s Ruskem a dalšími zeměmi je dobrá věc, nikoliv špatná.
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