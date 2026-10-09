Každý, kdo používá termín umělá inteligence, je nepřítel, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na změnu terminologie v oblasti moderních technologií. Na své sociální síti Truth Social prohlásil, že Bílý dům bude považovat za nepřítele každého, kdo místo nově vyžadovaného označení „superinteligence“ nadále používá tradiční termín umělá inteligence. Prohlášení navazuje na řadu předchozích kroků, kterými se administrativa snaží přemodelovat veřejnou debatu o pokročilých jazykových modelech.
Oficiálnímu prohlášení předcházelo podepsání prezidentského nařízení, které federálním úřadům přikazuje povinné používání nového názvu ve všech vládních dokumentech. Trump k tomuto kroku přistoupil po setkání s předními představiteli technologického sektoru, mezi nimiž byli například Elon Musk nebo Sundar Pichai. Své rozhodnutí následně obhajoval i během vystoupení na Valném shromáždění Organizace spojených národů, kde odmítl globální regulace a prohlásil, že slovo umělá vyvolává dojem nepravosti a falešnosti.
Prezidentská iniciativa ohledně názvosloví přichází v době, kdy se v americké společnosti zvyšuje skepse vůči samotnému odvětví pokročilých technologií. Podle nedávného průzkumu Quinnipiacovy univerzity se téměř tři čtvrtiny registrovaných voličů staví proti výstavbě datových center pro tyto systémy ve svých komunitách. Většina dotázaných zároveň uvedla, že klade větší důraz na bezpečnost než na udržení amerického prvenství v technologickém vývoji.
Postoj veřejnosti se odráží také v hodnocení toho, jak prezident problematiku nového odvětví zvládá, přičemž nesouhlas vyjádřila nadpoloviční většina respondentů. Průzkum stanice Fox News ukázal výrazný nárůst negativního vnímání odvětví, přičemž čisté hodnocení kleslo na záporné hodnoty. Podle dat se navíc většina voličů přiklání k zavedení přísnějších bezpečnostních mantinelů pro fungování pokročilých algoritmů.
Současné lingvistické ultimátum zapadá do širšího vzorce, v jehož rámci se prezident opakovaně pokouší změnit zažitá geografická i odborná pojmenování. V nedávné době podepsal výnos, podle něhož by se jedno z Velkých jezer na hranici s Kanadou mělo přejmenovat na Americké jezero. Podobný pokus učinil již dříve v případě Mexického zálivu, ačkoliv prezidentské pravomoci umožňují vynutit si změnu nomenklatury pouze v rámci amerických federálních úřadů.
Významné technologické společnosti jako Meta, Google, OpenAI či NVIDIA na dotazy The Independent ohledně oficiálního přijetí nového termínu nereagovaly, i když Bílý dům poukazuje na to, že někteří šéfové firem již výraz použili. Celou situaci dále komplikuje skutečnost, že slovo superinteligence má v odborné komunitě již pevně stanovený význam označující systém překonávající lidský intelekt. Právě tento pojem v odborné veřejnosti často vyvolává obavy z nekontrolovaného vývoje a posiluje volání po přísnějším dohledu.
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Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Spojené státy neplánují provést žádný vojenský úder proti Íránu před nadcházejícími kongresovými volbami. Volby jsou naplánovány na třetího listopadu a prezidentovo vyjádření přichází v reakci na nedávné zprávy médií, které informovaly o přípravě Bílého domu na případné nové útoky. Trump své stanovisko zveřejnil na sociální síti Truth Social s tím, že jeho administrativa v současnosti vede s Teheránem produktivní rozhovory.
Zdroj: Libor Novák