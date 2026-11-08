Kyjev čeká krutá zima. Rusko na frontě uspět nedokáže, zaměřilo se na ničení ukrajinské ekonomiky, varují experti

V předvečer nových mírových rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy stupňuje Rusko své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a hospodářství, čímž zemi vystavuje dosud nejtěžší zkoušce od začátku konfliktu. Nezávislý vyšetřovací panel Organizace spojených národů nedávno dospěl k závěru, že úmyslné útoky na civilní a životně důležité energetické systémy naplňují skutkovou podstatu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Ruský prezident Vladimir Putin podle odborníků oslovených webem CNN dospěl k závěru, že dosažení úspěchu na frontě v Donbasu pouhým vysíláním dalších sil není možné, a proto zaměřil své zdroje na systematické ničení ukrajinské ekonomiky. John Lough z londýnského centra New Eurasian Strategies Centre uvedl, že tato kampaň je jasně zaměřena na podlomení hospodářského základu země a vytvoření obrovského finančního tlaku na evropské partnery Kyjeva.
Statistiky globálního monitoru konfliktů ACLED ukazují, že intenzita ruských útoků v průběhu roku 2026 neustále roste. Zatímco v lednu moskevské síly provedly 3 650 útoků, v říjnu se toto číslo zvýšilo na 5 532, přičemž celkový počet ukrajinských civilních obětí letos přesáhl hranici 2 700 usmrcených osob. Na druhou stranu ukrajinské ozbrojené síly v říjnu uskutečnily 2 302 útoků uvnitř Ruska, kde zasáhly zbrojní podniky, vojenská letiště či komunikační zařízení.
Současná vzduchová kampaň cíleně ochromuje klíčové pilíře ukrajinské ekonomiky včetně černomořských exportů, dunajských přístavů, železnic a průmyslových skladů. Balistické střely mezi srpnem a říjnem těžce poškodily velké ocelárny v Kryvém Rihu a Záporoží, což vedlo k jejich nucenému odstavení a připravilo tisíce rodin o hlavní zdroj příjmů i stabilní daňovou základnu státu.
Mezi nejtragičtější incidenty patřil pondělní útok na školní budovu sloužící jako humanitární středisko a úkryt v Záporoží, který si vyžádal nejméně pět desítek lidských životů. Toto místo bylo navíc terčem dalšího dronového úderu také v neděli během probíhajících záchranných prací, zatímco Moskva nadále jakékoliv zacílení na civilisty popírá.
Ruské síly kromě nočních úderů čím dál častěji využívají denní nálety, které spouštějí letecké poplachy a legálně tak paralyzují fungování vládních budov a komerčních podniků. Expertka Kateryna Stepanenko z Institutu pro studium války upozorňuje, že údery na nákupní centra, sklady a logistická centra systematicky narušují plynulý tok a prodej zboží v zemi.
Rozsáhlé škody utrpěla také energetická síť, přičemž ruské rakety a drony zasahují kritickou infrastrukturu dříve a razantněji než v předchozích letech. Zásahy se navíc rozšířily do oblastí dříve netečkovaných, jako je západoukrajinské město Rovno, což klade obrovské nároky na oslabenou protivzdušnou obranu a zanechává řadu elektráren poškozených bez naděje na opravu.
V noci na neděli čelila masivnímu úderu energetická síť v Dnipropetrovské oblasti, kde podle vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského zůstalo bez dodávek elektřiny přes 600 tisíc domácností. Vážné výpadky proudu postihly rovněž Charkov a Žytomyr, v hlavním městě Kyjevě neměla do soboty zajištěno vytápění přibližně čtyřicet procent budov a ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha varoval před záměrnou snahou Kremlu zlomit odpor obyvatelstva chladem a temnotou.
Situaci civilního obyvatelstva dále zhoršuje masivní nasazení proudových dronů Šáhid a přetrvávající nedostatek amerických protiraketových systémů Patriot, které jsou jedním z mála prostředků schopných sestřelit ruské balistické střely. Mezinárodní záchranný výbor ve své zprávě varuje před hlubokou finanční tísní v jižních a východních regionech, kde lidé kvůli absenci příjmů čelí existenčním tlakům a například v Mykolajivské oblasti hlásí naléhavou potřebu finanční podpory devadesát procent dotázaných domácností.
Související
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev
Aktuálně se děje
včera
Kyjev čeká krutá zima. Rusko na frontě uspět nedokáže, zaměřilo se na ničení ukrajinské ekonomiky, varují experti
včera
Potká Orlí hnízdo stejný osud, jako Hitlerův bunkr? Německo řeší, co s vyhořelou stavbou
včera
Polsko má dalšího hrdinu sobotního útoku. Zachránil život policistovi, který zneškodnil střelce
včera
USA nabízejí dvacet milionů dolarů za informace o íránském jaderném programu
včera
STAN je nejsilnější opoziční stranou, dohání hnutí ANO. SPD se propadá, Motoristé by se do Sněmovny nedostali
včera
Vláda připravuje zastropování cen energií, oznámil Havlíček
včera
Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny
včera
Střelec před útokem v Krakově zavraždil své rodiče a sestru. Polsko se vzpamatovává z teroristického útoku
včera
Německo varuje před rychlým snižováním závislosti na amerických zbraních
včera
Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident
včera
Polská policie objevila v domě útočníka z Krakova tři oběti, zřejmě jeho příbuzné
včera
Počasí bude příští týden chladné, během dne naměříme i tři stupně
7. listopadu 2026 22:15
Ve StarDance dnes večer překvapivě nikdo nevypadl
7. listopadu 2026 21:06
Střelba v Krakově byla teroristický útok, pachatel vyznával krajně pravicové ideologie
7. listopadu 2026 19:52
Šest mrtvých, 15 zraněných. Kdo je útočník, který vraždil v Krakově?
7. listopadu 2026 18:42
Další rána Republikánům: Personální čistky v Bílém domě provází smíšené reakce
7. listopadu 2026 17:22
Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých
7. listopadu 2026 16:05
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
7. listopadu 2026 14:47
Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev
7. listopadu 2026 13:33
Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem
Americká administrativa Donalda Trumpa přichází s novou snahou o ukončení konfliktu na Ukrajině, kterou doprovází termín takzvaného formátu Shell Bay. Tento název odkazuje na golfové hřiště a luxusní rezidenční komplex, který vlastní Steve Witkoff. Celá iniciativa se objevila v době, kdy se Washington snaží oživit diplomatická jednání mezi Moskvou a Kyjevem.
Zdroj: Libor Novák