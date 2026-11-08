Kyjev čeká krutá zima. Rusko na frontě uspět nedokáže, zaměřilo se na ničení ukrajinské ekonomiky, varují experti

Libor Novák

8. listopadu 2026 21:10

Kyjev
Kyjev Foto: Pixabay

V předvečer nových mírových rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy stupňuje Rusko své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a hospodářství, čímž zemi vystavuje dosud nejtěžší zkoušce od začátku konfliktu. Nezávislý vyšetřovací panel Organizace spojených národů nedávno dospěl k závěru, že úmyslné útoky na civilní a životně důležité energetické systémy naplňují skutkovou podstatu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Ruský prezident Vladimir Putin podle odborníků oslovených webem CNN dospěl k závěru, že dosažení úspěchu na frontě v Donbasu pouhým vysíláním dalších sil není možné, a proto zaměřil své zdroje na systematické ničení ukrajinské ekonomiky. John Lough z londýnského centra New Eurasian Strategies Centre uvedl, že tato kampaň je jasně zaměřena na podlomení hospodářského základu země a vytvoření obrovského finančního tlaku na evropské partnery Kyjeva.

Statistiky globálního monitoru konfliktů ACLED ukazují, že intenzita ruských útoků v průběhu roku 2026 neustále roste. Zatímco v lednu moskevské síly provedly 3 650 útoků, v říjnu se toto číslo zvýšilo na 5 532, přičemž celkový počet ukrajinských civilních obětí letos přesáhl hranici 2 700 usmrcených osob. Na druhou stranu ukrajinské ozbrojené síly v říjnu uskutečnily 2 302 útoků uvnitř Ruska, kde zasáhly zbrojní podniky, vojenská letiště či komunikační zařízení.

Současná vzduchová kampaň cíleně ochromuje klíčové pilíře ukrajinské ekonomiky včetně černomořských exportů, dunajských přístavů, železnic a průmyslových skladů. Balistické střely mezi srpnem a říjnem těžce poškodily velké ocelárny v Kryvém Rihu a Záporoží, což vedlo k jejich nucenému odstavení a připravilo tisíce rodin o hlavní zdroj příjmů i stabilní daňovou základnu státu.

Mezi nejtragičtější incidenty patřil pondělní útok na školní budovu sloužící jako humanitární středisko a úkryt v Záporoží, který si vyžádal nejméně pět desítek lidských životů. Toto místo bylo navíc terčem dalšího dronového úderu také v neděli během probíhajících záchranných prací, zatímco Moskva nadále jakékoliv zacílení na civilisty popírá.

Ruské síly kromě nočních úderů čím dál častěji využívají denní nálety, které spouštějí letecké poplachy a legálně tak paralyzují fungování vládních budov a komerčních podniků. Expertka Kateryna Stepanenko z Institutu pro studium války upozorňuje, že údery na nákupní centra, sklady a logistická centra systematicky narušují plynulý tok a prodej zboží v zemi.

Rozsáhlé škody utrpěla také energetická síť, přičemž ruské rakety a drony zasahují kritickou infrastrukturu dříve a razantněji než v předchozích letech. Zásahy se navíc rozšířily do oblastí dříve netečkovaných, jako je západoukrajinské město Rovno, což klade obrovské nároky na oslabenou protivzdušnou obranu a zanechává řadu elektráren poškozených bez naděje na opravu.

V noci na neděli čelila masivnímu úderu energetická síť v Dnipropetrovské oblasti, kde podle vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského zůstalo bez dodávek elektřiny přes 600 tisíc domácností. Vážné výpadky proudu postihly rovněž Charkov a Žytomyr, v hlavním městě Kyjevě neměla do soboty zajištěno vytápění přibližně čtyřicet procent budov a ministr zahraničních věcí Andrii Sybiha varoval před záměrnou snahou Kremlu zlomit odpor obyvatelstva chladem a temnotou.

Situaci civilního obyvatelstva dále zhoršuje masivní nasazení proudových dronů Šáhid a přetrvávající nedostatek amerických protiraketových systémů Patriot, které jsou jedním z mála prostředků schopných sestřelit ruské balistické střely. Mezinárodní záchranný výbor ve své zprávě varuje před hlubokou finanční tísní v jižních a východních regionech, kde lidé kvůli absenci příjmů čelí existenčním tlakům a například v Mykolajivské oblasti hlásí naléhavou potřebu finanční podpory devadesát procent dotázaných domácností.

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Zdroj: Libor Novák

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