Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se pokusil přispět do debaty o diplomatickém řešení války na Ukrajině. Konkrétně vyjádřil ochotu doprovodit Volodymyra Zelenského na jednání s Vladimirem Putinem v Moskvě. Reakce Kyjeva na takový návrh asi nikoho nepřekvapila.
Lukašenko v rozhovoru pro francouzský magazín Le Point navrhl, že by doprovodil Zelenského na případné jednání s ruským protějškem. "Mohli bychom nasednout do letadla společně a letět do Moskvy. Jen my dva. Jako garant jeho bezpečnosti bych si s ním sedl a letěl do Moskvy," uvedl běloruský prezident podle CNN.
Zelenskyj označil takový scénář za nereálný, slova politika ze sousední země označil za neseriózní. "Jsme ve válce, nemůžeme se potkat v Moskvě, nemůžeme se potkat v Kyjevě. Všichni tomu perfektně rozumíme. Když někdo říká takové věci, tak to jednoduše není seriózní konverzace," reagoval ukrajinský prezident.
Lukašenko ve stejném interview překvapil připomínkami k opakujícímu se argumentu šéfa Kremlu. "Říkat, že ukrajinská území jsou ruská od starých časů... dobře, ruská území, když se podíváte hlouběji, byla dříve mongolská či tatarská. Pamatujete? Takže podle této logiky by celé Rusko mělo být odevzdáno Mongolsku?" podivil se běloruský vůdce.
Putin opakovaně argumentuje, že Ukrajina by měla být součástí Ruska, protože Kyjev byl srdcem středověkého ruského státu, tzv. Kyjevské Rusi. Experti dlouhodobě říkají, že ze strany ruského prezidenta jde o příklad historického revizionismu.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě