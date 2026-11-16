Má jednání s Ruskem vůbec smysl? Pochybují o tom už i v NATO

Libor Novák

16. listopadu 2026 9:08

Mark Rutte v Praze
Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že v současné chvíli je velmi obtížné jednoznačně posoudit, zda nedávná diplomatická jednání s Ruskem přinesla skutečný posun k míru na Ukrajině. Toto vyjádření šéfa aliance zaznělo ve čtvrtek v průběhu probíhajícího summitu evropských lídrů v irském Dublinu, a to bezprostředně po klíčové návštěvě amerických vyslanců v Moskvě.

Američtí zástupci se v ruském hlavním městě setkali s prezidentem Vladimirem Putinem v rámci snah o nalezení diplomatického řešení probíhajícího konfliktu. Podle Rutteho se na úsilí o zastavení války den co den podílí celá řada zúčastněných stran, mezi nimiž hrají hlavní úlohu američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, spolu s evropskými partnery a samotnou napadenou Ukrajinou.

Šéf NATO v rozhovoru poskytnutém tiskovým agenturám na okraj summitu Evropského politického společenství rovněž zdůraznil, že Spojené státy, Ukrajina a evropské státy zůstávají v celém vyjednávacím procesu plně koordinované a jednotné. Součástí těchto diplomatických kroků je podle jeho slov také snaha zajistit, aby Ukrajina měla v nadcházejících rozhovorech co nejstabilnější a nejsilnější pozici.

Schůzky v irské metropoli probíhají za účasti zhruba padesáti evropských a neevropských státníků, kteří na vrcholné schůzce řeší nejen podobu budoucí bezpečnostní architektury kontinentu, ale také konkrétní formát zapojení Evropy do připravovaných mírových jednání. Diplomatičtí zástupci zde projednávají výsledky předchozích kontaktů a koordinují své další kroky ve světle aktuálního vývoje na mezinárodní scéně.

Intenzivní diplomatické manévry navazují na dřívější rozhovory v Abú Zabí a následné přímé kontakty v Moskvě, kde ruská strana přednesla svá stanoviska k bezpečnostním otázkám. Představitelé mezinárodního společenství tak v současnosti detailně vyhodnocují veškeré výstupy z dosavadních jednání a nadále zkoumají možnosti dalšího postupu směřujícího k ukončení konfliktu.

Rutte už dříve uvedl, že Rusko má ve válce na Ukrajině více než 40 000 padlých nebo těžce zraněných vojáků měsíčně. Předběžné údaje navíc naznačují, že v říjnu tato bilance překročila dokonce hranici 50 000 osob. Šéf Aliance to prohlásil během svého středečního vystoupení na fóru Atlantic Future Forum.

Rutte během projevu porovnal tyto měsíční ruské ztráty s celkovými ztrátami amerických ozbrojených sil během čtrnáctileté války ve Vietnamu. Zatímco Spojené státy ztratily v průběhu celého vietnamského konfliktu 56 000 vojáků, Rusko jich na Ukrajině ztratí srovnatelné množství za pouhý jediný měsíc. Tento srovnávací údaj má poukázat na extrémní rozsah obětí v probíhajícím konfliktu.

Podle šéfa NATO ruský prezident Vladimir Putin na bojišti selhává a snaží se zlomit ukrajinskou vůli k odporu útoky na civilisty. S blížící se zimou se ruské síly zaměřují na ničení kritické infrastruktury prostřednictvím raket a dronů. Moskva tak podle Aliance riskuje další eskalaci konfliktu s cílem destabilizovat ukrajinskou společnost.

Rutte rovněž obvinil Moskvu z rozšiřování kampaně nepřátelských aktivit napříč Evropou. Tyto akce zahrnují žhářství, incidenty s drony a kybernetické útoky zaměřené na podkopání podpory Ukrajiny. Tyto snahy však podle něj přinášejí opačný efekt, neboť za každý ruský hybridní útok posílají západní státy Kyjevu ještě větší pomoc.

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