Máme toho dost. Zelenskyj oznámil obnovení útoků na ruské rafinérie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo, že ukrajinští vojáci po několikadenní pauze obnoví útoky na zařízení ruské energetické infrastruktury. Kyjev se podle Zelenského podřídil Trumpovu příměří, ale Moskva nikoliv.
"Blok (na útoky na ruské rafinerie) už neplatí. Máme toho dost," řekl Zelenskyj v rozhovoru pro prestižní deník Financial Times, v němž zároveň vyjádřil rozhořčení z toho, že Ukrajina přestala od Spojených států amerických dostávat zpravodajské informace, a také z oslabení internetové služby Starlink.
Ukrajinský prezident v rozhovoru prohlásil, že Kyjev na tři dny přestal s útoky na ruskou energetiku, čímž se podřídil příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil během uplynulého víkendu. Moskva to však nereflektovala a útočila na ukrajinskou energetiku bez jakékoliv přestávky.
Zelenskyj ve středu navštívil Londýn, kde se setkal se současným britským premiérem Andym Burnhamem. Toho informoval o pokračujících ruských útocích. "Je zřejmé, že Rusové se snaží využít problémů se Starlinkem na Ukrajině, protože naše drony jsou kromě dalších věcí závislé na tomto připojení," napsal prezident na síti X.
Podle Zelenského je proto důležité, aby došlo k posílení ukrajinské protivzdušné obrany a poskytnutí prostředků, které Kyjev potřebuje k ochraně lidských životů.
"Dnes padlo rozhodnutí urychlit dodávky v Británii vyráběných systémů protivzdušné obrany, které budou čelit dronům. Jsem velmi vděčný za tuto tolik potřebnou pomoc," dodal ukrajinský lídr.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák