Merzův poradce i šéf štábu tajemníka NATO. Kdo odcestoval do Abú Dhabí na mírová jednání s Ruskem?

Vrchní představitelé Evropské unie, Severoatlantické aliance a klíčových evropských metropolí odcestovali do Abú Dhabí, kde se účastní zprostředkovaných jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato diplomatická iniciativa má zajistit, že Evropa se pokusí ovlivnit probíhající rozhovory, ačkoliv její zástupci nebudou přímo u hlavního jednacího stolu, píše Politico. Přítomnost evropských činitelů reaguje na obavy z možných ústupků Rusku a diskusí o budoucí evropské bezpečnostní architektuře.
Obavy v evropských zemích vzrostly poté, co americký zmocněnec Jared Kushner zmínil úvahy o nové bezpečnostní architektuře kontinentu. Tento pojem v praxi často vyvolává obavy z omezení přítomnosti NATO v regionu a redukce ukrajinských ozbrojených sil. Samotná jednání svedou dohromady ukrajinskou delegaci vedenou Rustemem Umerovem a ruskou stranu v čele s Vladimirem Medinským, přičemž Spojené státy zastupují Jared Kushner a Steve Witkoff.
Ačkoliv evropská delegace zahrnuje národní bezpečnostní poradce z Francie, Velké Británie, Německa a Itálie spolu s činiteli NATO a unijních institucí, v místnosti při hlavních jednáních s největší pravděpodobností zasedat nebude. Formát vzájemných kontaktů se bude odvíjet podle aktuálního vývoje diskusí. Kreml totiž dříve vyjádřil odpor k přímé účasti evropských představitelů na těchto třístranných schůzkách.
Německo na místě zastupuje Günter Sautter, který působí jako poradce kancléře Friedricha Merze pro zahraniční politiku a koordinuje takzvaný berlínský formát. Italskou stranu reprezentuje diplomatický poradce premiérky Giorgie Meloniové Fabrizio Saggio. Italská předsedkyně vlády v nedávném dopise šéfovi Evropské rady upozornila na roztříštěnost vyjednávacích formátů a požadovala jasné určení evropského zastoupení.
Zájmy Severoatlantické aliance na místě sleduje šéf štábu generálního tajemníka Geoffrey van Leeuwen, jehož úkolem je pozorovat vývoj a informovat alianční struktury. Spojené království vyslalo do Spojených arabských emirátů svého národního bezpečnostního poradce Jonathana Powella. Powell využívá svých dřívějších diplomatických zkušeností a udržuje úzké pracovní vazby na americké partnery.
Evropskou komisi v Abú Dhabí zastupuje Bjoern Seibert, jenž je šéfem kabinetu předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Seibert se účastnil již dřívějších kol rozhovorů v Miami a Oslu, kde s americkými emisary probíral bezpečnostní záruky a poválečnou obnovu Ukrajiny. Evropskou radu zase reprezentuje Anna-Maria Boura jako hlavní poradkyně Antonia Costy pro zahraniční politiku.
Francouzské zájmy hájí hlavní diplomatický poradce prezidenta Emmanuela Macrona Emmanuel Bonne. Tento zkušený diplomat pravidelně cestuje do klíčových světových destinací, aby připravil půdu pro geopolitické kroky francouzské hlavy státu. Zástupci evropských mocností tak budou koordinovat své kroky na okraj hlavního vyjednávání.
Evropští představitelé se tak snaží skrze vedlejší schůzky a konzultace ovlivnit probíhající mírové rozhovory a ochránit bezpečnostní zájmy kontinentu. Výsledky schůzek v Abú Dhabí mají zásadním způsobem promluvit do budoucí podoby mezinárodního uspořádání.
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Zdroj: Libor Novák