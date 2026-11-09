Nejbohatší firma světa čelí vážnému obvinění. Šéf Nvidie udržoval poměr s čínskou špionkou

Americký technologický gigant a nejbohatší firma světa Nvidia zahájil nezávislé vyšetřování kvůli obviněním, že jeho generální ředitel Jensen Huang udržoval poměr se ženou podezřelou z čínské špionáže. Šéf jedné z nejhodnotnějších firem světa přiznal, že byl nevěrný své manželce, a veřejně se omluvil své rodině i všem zaměstnancům. Tato zpráva vyvolala značný rozruch v celém globálním technologickém sektoru a nastolila vážné otázky ohledně firemní bezpečnosti.
Správní rada společnosti uvedla, že prověří veškeré dostupné informace, přestože dosud nemá žádné náznaky, že by utrpěla národní bezpečnost nebo že by byla kompromitována citlivá firemní tajemství. Vyšetřování reaguje na dřívější mediální zprávy, podle nichž americké zpravodajské služby sledovaly čínskou podnikatelku Alice Huang, známou též pod jménem Huang Le.
Tato žena působila jako vedoucí pracovnice v singapurské datové centrále Megaspeed, která patří k nejvýznamnějším odběratelům grafických čipů Nvidie v jihovýchodní Asii. Samotná společnost Megaspeed se přitom v minulosti ocitla v hledáčku amerických úřadů kvůli podezřením z obcházení přísných vývozních kontrol.
Omezení vývozu pokročilých technologií do Číny Washington dlouhodobě prosazuje s cílem chránit svůj náskok v oblasti umělé inteligence a národní bezpečnost. Ačkoliv zástupci Nvidie pro CNN tvrdí, že o konkrétních amerických zpravodajských obavách týkajících se Megaspeedu nevěděli, tato singapurská firma nyní rovněž provádí vlastní vnitřní audit s pomocí externích poradců.
V souvislosti s aktuálním skandálem vyzvali přední republikánští poslanci amerického Sněmovny reprezentantů Jensena Huanga k účasti na uzavřeném briefingu Kongresu. Cílem schůzky naplánované na konec listopadu je podrobně prodiskutovat bezpečnostní protokoly a obranu proti špionáži cizích mocností.
Finanční trhy na nečekané zprávy zareagovaly poklesem hodnoty akcií, které v nočním obchodování před otevřením burzy v New Yorku oslabily zhruba o čtyři procenta. Sám generální ředitel přitom v minulosti úspěšně budoval image pracovitého rodinného typa a vůdce, který firmu dovedl k obrovské tržní hodnotě přesahující biliony dolarů.
Americký prezident Donald Trump se k situaci vyjádřil s tím, že Huanga považuje za čestného člověka a schopného manažera, přičemž odmítl spekulace o tom, že by litoval dřívější nečinnosti. Oficiální Peking mezitím veškerá obvinění z cílených zpravodajských operací odmítl a označil je za nepodložená.
Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že tvrzení o špionech jsou zcela bezdůvodná a slouží pouze k poškozování pověsti země před nadcházejícími diplomatickými jednáními. Jensen Huang mezitím ujistil, že plně spolupracuje se správní radou a nadále zůstává plně oddán ochraně zájmů Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák