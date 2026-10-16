Nejsem fanouškem Zelenského, jednat s ním je horší než s Putinem, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizi Newsmax prohlásil, že není velkým fanouškem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uvedl, že ukrajinský lídr je pro něj mnohem obtížnějším partnerem pro jednání než ruský prezident Vladimir Putin. Trump současně kritizoval rozhodnutí Kyjeva obnovit útoky na ruské ropné rafinérie.
Rozhovor proběhl v době, kdy Ukrajina ukončila krátkou přestávku v útocích a zareagovala na pokračující ruské údery na energetická zařízení. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly ropnou rafinérii v Rjazaňské oblasti zhruba 180 mil jihovýchodně od Moskvy. Podle ruských úřadů a vysokého ukrajinského představitele tento úder vyvolal na místě rozsáhlý požár.
Prezident Zelenskyj dříve listu Financial Times sdělil, že Kyjev pozastavil útoky na rafinérie na tři dny po oznámení energetického příměří ze strany Donalda Trumpa. Rusko však podle něj v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovalo, což vedlo k rozhodnutí dohodu ukončit. Trump v reakci na to prohlásil, že útoky na rafinérie ženou globální ceny pohonných hmot vzhůru a neslouží světu dobře.
Bílý dům se snaží snížit ceny energií před nadcházejícími listopadovými volbami do Kongresu, mimo jiné prostřednictvím dohody s Vladimirem Putinem o nákupu ruské nafty. Zelenskyj tuto dohodu ostře kritizoval s tím, že pomáhá financovat ruskou válku proti jeho zemi. Ukrajinský prezident si rovněž stěžoval na omezení sdílení amerických zpravodajských informací a satelitních komunikací Starlink.
V rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem Zelenskyj přiznal, že se cítí z jednání amerického prezidenta zrazen. Trump na adresu Zelenského uvedl, že se odmítá dohodnout na mírovém řešení navzdory svým slovům o opaku. Poznamenal také, že hluboká osobní nenávist mezi Putinem a Zelenským značně ztěžuje dosažení jakékoliv dohody.
Americký prezident v rozhovoru otevřel také otázku případného uspořádání nových voleb na Ukrajině. Zpochybnil přitom, zda má Zelenskyj za pokračující války stále plnou podporu občanů. Podle Trumpova názoru nikdo nehlásí, že by obyvatelé Ukrajiny byli spokojeni s dopady raketových útoků na bytové domy.
Ukrajina se od února 2022 nachází ve válečném stavu a pod stanným právem, což znemožňuje konání řádných národních voleb. Trump v rozhovoru podrobil kritice bývalého prezidenta Joea Bidena za poskytování miliardové vojenské pomoci Kyjevu. Uvedl, že jeho administrativa nyní rychle doplňuje a obnovuje vlastní americké zbrojní zásoby.
Jakmile budou americké sklady dostatečně naplněny systémy Patriot nebo střelami Tomahawk, umožní podle Trumpa Washington jejich nákup i spřáteleným zemím. Prezident rovněž informoval, že jeho administrativa jedná s Ruskem a Čínou o otázkách jaderného odzbrojení. Vyjádřil naději, že tyto tři mocnosti dokážou v budoucnu své jaderné arzenály vzájemně snížit.
Podle Trumpových vyjádření disponují Spojené státy největším jaderným arzenálem na světě, přičemž na druhém místě stojí Rusko. Čína podle jeho odhadů dosavadní americké kapacity v této oblasti do pěti či šesti let dožene. Peking je proto podle něj k jednáním o redukci zbraní méně nakloněný, přestože Washington s oběma mocnostmi na toto téma často hovoří.
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Zdroj: Libor Novák