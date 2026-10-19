Nepokoje už se začaly šířit mimo Francii. Proč vyšli demonstranti do ulic?

Francie se potýká s nejhorší vlnou nepokojů za poslední roky poté, co celonárodní demonstrace proti drahotě a stavu školství přerostly v rozsáhlé násilí. Protestní akce zasáhly celou zemi, vyžádaly si nejméně dva lidské životy, stovky zraněných a více než dva tisíce zatčených osob. Situace vyvolala zostřenou politickou debatu a obvinění na adresu vládních představitelů z podcenění krize několik měsíců před prezidentskými volbami.
Počátky nynější krize sahají do září, kdy studenti a učitelé na předměstském pařížském lyceu zahájili stávku za navýšení personálních kapacit a lepších podmínek. Ačkoliv tato konkrétní akce skončila úspěšně, stala se jiskrou, která zažehla celonárodní hnutí. Nespokojenost s přelidněným a podfinancovaným vzdělávacím systémem rychle mobilizovala studenty napříč celou zemí.
Situaci navíc vyostřil tvrdý zásah bezpečnostních složek, včetně incidentů zdokumentovaných na sociálních sítích, což do ulic přilákalo statisíce nových demonstrujících. Hnutí postupně přerostlo rámec školství a absorbovalo širší společenskou nespokojenost s rostoucími životními náklady, nezaměstnaností a prohlubující se příjmovou propastí. Do protestů se vedle mládeže zapojili také učitelé, rodiče a zástupci odborových organizací.
O víkendu vyšlo do ulic více než půl milionu lidí, přičemž většina demonstrací probíhala v poklidném duchu. S příchodem tmy se však situace v řadě velkých měst radikálně změnila a eskalovala do otevřených střetů s policií. Maskované skupiny zaútočily na obchody, podpalovaly barikády a ničily majetek, což v metropoli i dalších regionech zanechalo scény připomínající válečnou zónu.
V Paříži policie zasáhla slzným plynem proti davům na náměstí Republiky, zatímco v Lyonu výtržníci podpálili historickou turistickou kancelář. Ještě dramatičtější dopady měly střety v centrálním Limoges, kde se během požáru zřítila věž historické radnice z devatenáctého století. Celková bilance škod a ničení majetku dosahuje v mnoha městech desítek milionů eur.
Prezident Emmanuel Macron v reakci na události důrazně odsoudil nespoutané násilí a prohlásil, že všichni, kdo ničili majetek nebo se pokusili svrhnout republiku, budou hnáni k odpovědnosti. Současně přislíbil setkání zaměřená na konkrétní politické návrhy a řešení požadavků občanů. Otázkou však zůstává, zda tato opatření dokážou uklidnit napjatou situaci v zemi před jarním hlasováním o jeho nástupci.
Vzniklá krize prohloubila politické rozepře na domovské scéně, kde se opoziční předáci předhánějí v kritice vládní taktiky. Zatímco krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová obvinila radikální levici z únosu sociálních požadavků, levicový politik Jean-Luc Mélenchon obhajoval právo studentů na protest. Incidenty rovněž vyvolaly kontroverze ohledně taktiky policie a používání donucovacích prostředků.
Vlna nespokojenosti a násilností se navíc neomezuje pouze na území Francie, ale začíná se šířit také do okolních evropských států. V Belgii studenti demonstrovali za reformu školství, v Portugalsku tisíce lidí protestovaly v Lisabonu proti bytové krizi a drahotě. Podobné nepokoje a střety s policií hlásí také italské Milán či albánská Tirana, kde demonstranti házeli zápalné lahve na těžkooděnce.
Události v Evropě mezitím přitáhly pozornost mezinárodní politické scény včetně Spojených států. Bílý dům a zástupci americké administrativy sledovali vývoj s obavami, přičemž představitelé republikánské i demokratické strany komentovali dopady sociální krize na stabilitu západních spojenců.
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Zdroj: Jan Hrabě