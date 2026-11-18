Společnost Nvidia důrazně vyloučila návrat svého sesazeného spoluzakladatele Jensena Huanga do čela firmy. Toto rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy technologický gigant zveřejnil hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí, které ukázaly prudký růst prodejů. Tržby společnosti se meziročně zdvojnásobily a překonaly hranici sta miliard dolarů.
V prvních oficiálních výsledcích od Huangova dramatického odchodu minulý týden ujistila investory prozatímní výkonná ředitelka Colette Kress. Prohlásila, že v podniku panuje běžný provoz a situace je plně pod kontrolou. Reagovala tak na obavy trhu vyvolané odchodem dlouholetého vůdce, který odstoupil kvůli údajným mimomanželským poměrům včetně vazeb na podezřelou špionku.
Samotný Jensen Huang se přitom nechal slyšet, že by pro něj bylo ctí se do funkce vrátit a firmu opět vést. Předseda správní rady Nvidie Harvey Jones však jakékoliv spekulace o jeho návratu rázně odmítl. Prohlásil, že představenstvo společnosti v tuto chvíli vůbec nehodlá Huanga do funkce reinstalovat.
Hospodářské výsledky za tři měsíce končící 25. říjnem ukázaly nárůst tržeb na úroveň 115,8 miliardy dolarů. Čistý zisk firmy se rovněž zdvojnásobil a dosáhl výše 65 miliard dolarů. Obrovský podíl na tomto úspěchu měly příjmy z datových center, které se také zdvojnásobily na celkových 107 miliard dolarů.
Vedení firmy věří, že tento rychlý růst bude nadále pokračovat a tržby vzrostou v příštím čtvrtletí o dalších třináct procent. Finanční analytici vnímají tyto výsledky jako silnou odpověď na obavy, zda poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci neklesá. Odborníci nicméně upozorňují, že skutečnou výzvou bude udržení strategické výhody, kterou Huang pro firmu vybudoval.
Prozatímní šéfka Colette Kress ujistila, že všichni partneři a dodavatelé stojí stoprocentně za současným vedením. Dodala, že manažerský tým v uplynulém týdnu pevně držel pohromadě a všechny projekty probíhají bez přerušení. Její slova měla uklidnit investory obávající se dopadů nedávných personálních změn na chod společnosti.
Společnost současně oznámila, že přerušila dodávky pokročilých polovodičů pro datová centra typu Hopper do Číny. Tyto technologie využívaly procesory H200, jejichž prodej na čínský trh firma dříve získala po intenzivním lobbingu ve Washingtonu. Vedení firmy však ve své zprávě blíže nevysvětlilo důvody, proč byly tyto zásilky zastaveny.
Správní rada nyní spolupracuje s externí personální agenturou na hledání stálého nástupce Jensena Huanga. Předseda Harvey Jones uvedl, že v úvahu připadají interní i externí kandidáti, avšak proces nebude zbytečně uspěchaný. Nový šéf bude muset obezřetně navigovat složitou situaci na trhu s ohledem na moderní technologie a geopolitickou dynamiku národní bezpečnosti.
Mezi akcionáři mezitím nadále zaznívají hlasy volající po návratu zakladatele do vedení firmy. Někteří investoři vyjadřují názor, že úspěch Nvidie stojí na základech vybudovaných právě Jensenem Huangem. Určitá část trhu tak preferuje vyčkání na výsledky důkladného vyšetřování namísto unáhlených závěrů.
Související
Šéf nejbohatší firmy světa rezignoval. Jensen Huang po milostných aférách odchází z Nvidie
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
před 1 hodinou
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
před 2 hodinami
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
před 2 hodinami
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
před 3 hodinami
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
před 4 hodinami
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
před 5 hodinami
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
před 5 hodinami
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
před 6 hodinami
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
před 8 hodinami
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
včera
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
včera
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
včera
Babiš vynechal 17. listopad. Byl v Izraeli a řekl, o čem jednal s Netanjahuem
včera
Nenechme si ukrást 17. listopad, vyzval kritický Motorista Turek
včera
Trump zahájil zásadní zahraniční cestu. Čeká ho historické jednání s lídry Číny a Ruska
včera
Video zachytilo chybu vedoucí k srážce vlaků u hlavního nádraží
včera
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
včera
Zemědělci a potravináři dostanou od ministerstva téměř čtyři miliardy
včera
Větrné počasí zasáhne Česko. Hrozí i zítra, varovali meteorologové
včera
Klempíř si postěžoval na atmosféru na Národní třídě, kde sám nebyl
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) kritizuje pískot či nadávky, které doprovázejí úterní oslavy připomínající události sametové revoluce na Národní třídě v Praze. Podle Klempíře by důstojná připomínka 17. listopadu měla vypadat jinak.
Zdroj: Jan Hrabě