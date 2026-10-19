Netanjahu se dočkal podpory jen pár dní před volbami. Proč USA čekaly do poslední chvíle?

Americký prezident Donald Trump vyjádřil plnou podporu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, a to pouhých devět dnů před nadcházejícími volbami v Izraeli. Trump na sociálních sítích označil Netanjahua za velkého válečného premiéra a udělil mu svou kompletní podporu. Tento krok přichází po období znatelného napětí a zdrženlivosti, během něhož se americký prezident k politické situaci v zemi vyjadřoval velmi opatrně.
V krátkém rozhovoru pro média Trump uvedl, že podpořit Netanjahua plánoval celou dobu, avšak nechtěl tak učinit příliš brzy. Zároveň naznačil možnost obnovení bojů v nepopulární válce s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily před osmi měsíci. Podle jeho vyjádření budou USA muset záležitost brzy dokončit, pokud Teherán rychle nezmění své chování. Izraelský premiér na podporu zareagoval poděkováním za obrovskou podporu a dosavadní spolupráci.
Vztahy mezi oběma politiky přitom v posledních měsících provázely neshody, které silně kontrastují s předchozími volebními kampaněmi. Během dřívějších volebních období v Izraeli běžně dominovaly billboardy zobrazující Netanjahua po boku amerického prezidenta pod heslem vyjadřujícím výjimečné spojenectví. Před nynějším říjnovým hlasováním však Trumpova tvář z hlavních reklamních ploch z větší části zmizela. Americký lídr se dříve nechal slyšet, že do izraelské vnitřní politiky zasahovat nehodlá a ve světě politiky nikomu plně nedůvěřuje.
Napětí mezi spojenci narostlo zejména kvůli izraelským krokům v Libanonu a v Pásmu Gazy, které podkopávaly americké mírové snahy. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací panovalo v americké administrativě podezření, že Netanjahu se snaží prodlužovat válku s Íránem kvůli posílení vlastního politického postavení. Trump v soukromých rozhovorech vyjadřoval frustraci z izraelských útoků a varoval před rizikem globálního ekonomického poklesu. Přesto americký prezident poskytl izraelskému premiérovi určitý prostor vzhledem k jeho obtížné politické situaci.
Popularita amerického prezidenta v samotném Izraeli v posledním období výrazně klesla, což ukázaly výsledky červencového průzkumu veřejného mínění. Zatímco dříve se Netanjahu na Trumpovu podporu silně spoléhal, tentokrát podle zdrojů ze strany Likud neměla podpora takovou váhu jako dříve. Izraelská opozice sleduje vývoj s klidem a tvrdí, že dřívější kouzlo vzájemných vztahů už vyprchalo. Také v samotných Spojených státech klesla veřejná podpora Izraele v důsledku pokračujícího konfliktu na Blízkém východě.
Navzdory navenek chladnějším vztahům zůstává bezpečnostní spolupráce obou zemí aktivní a diskutuje se v ní o možných nových úderech proti Íránu. Izraelské bezpečnostní zdroje potvrdily, že přípravy probíhají a závisí na konečném rozhodnutí americké strany. Načasování případných akcí však komplikují nadcházející americké volby a obavy z eskalace napětí. Netanjahu jakékoliv obvinění, že by usiloval o vyhrocení situace před volbami v zemi, odmítl.
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Zdroj: Lucie Podzimková