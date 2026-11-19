V severovýchodní charkovské oblasti na Ukrajině se vyvinula nová frontová linie, která se nachází kompletně pod zemí. Ukrajinské síly zde podle BBC již sedm měsíců žijí a bojují proti ruským jednotkám uvnitř starého sovětského plynovodu. Tento neobvyklý podzemní prostor má průměr o něco větší než jeden metr, což vojákům umožňuje pouze plazení.
Zatímco obloha nad frontovou linií je plná dronů, které znemožňují jakýkoliv běžný postup na povrchu, v podzemí panuje relativní bezpečí před bezpilotními letouny. Podle plánovače tunelových operací s volacím znakem Zanuda představuje přechod do podzemí jedinou možnost boje. Dodává však, že tato válka je nesmírně náročná a na rozdíl od povrchu zde chybí jakýkoliv prostor pro manévrování.
Ruské jednotky byly první, které potrubí využily k infiltraci nedalekého města Kupjansk v září roku 2025. Podobnou taktiku již dříve uplatnily při dobývání Avdijivky v roce 2024 a také při snahách o znovudobytí území v ruské Kurské oblasti. Ukrajinské síly však postupně převzaly iniciativu a zahájily vlastní operaci pojmenovanou Veles.
Operace v potrubí probíhá za pomoci speciálně navrženého elektrického vozíku a malých saní, kterými vojáci přepravují zásoby a posily. Vojáci toto spojení nazývají Kupjanským metrem a cesta v něm doprovázená narážením do svařovaných spojů trvá desítky minut. Cílem cesty jsou provizorní podzemní úkryty, kde velitelé jako voják s přezdívkou Musician koordinují přesuny a skladují munici.
Boj v úzkém potrubí doprovázejí extrémně těžké fyzické i psychické podmínky. Vojáci tráví většinu času vkleče, potýkají se s nedostatkem čerstvého vzduchu a někteří trpí panickými záchvaty. Kromě toho narážejí na nebezpečné překážky v podobě ruských barikád, které byly často zaminované nebo zatarasené těly padlých vojáků.
Do operace se zapojily také stovky zahraničních dobrovolníků, včetně kolumbijských příslušníků RUG 23. útočného pluku. Podle jednoho z kolumbijských bojovníků trvalo samotné vyčištění pouhých pět set metrů dlouhého úseku celých třicet dní. Práce v horku a stísněném prostoru vyžadovala od vojáků obrovské sebezapření.
Ukrajinským jednotkám se během sedmiměsíčního úsilí podařilo v rámci operace Veles postoupit v potrubí o patnáct kilometrů vpřed. Během těchto střetů podle oficiálních údajů zlikvidovaly přes sto ruských vojáků a třicet jich zajaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tuto operaci za úspěch, který pomohl získat zpět ztracené území a posilnil morálku.
Zpět na povrchu mezitím pokračují těžké boje, přičemž ruské síly nadále stavějí vlastní opevnění a pokusy o infiltraci opětují. Velitelé a plánovači zdůrazňují, že ačkoliv podzemní operace zcela nezměnily strategický kurz celého konfliktu, představují v současných podmínkách jedinou schůdnou cestu k vedení úspěšného boje. Potrubní sítě, které v minulosti sloužily k přepravě surovin do Evropy, se tak staly novým a brutálním bojištěm.
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