Americký prezident Donald Trump v Bílém domě prohlásil, že by si Ukrajina měla zvolit nového prezidenta, a obvinil současné ukrajinské vedení ze záměrného vyvolávání globálních problémů prostřednictvím útoků na ruskou ropnou infrastrukturu. Trumpova administrativa navíc podle webu The New York Times nabídla Rusku rozsáhlé ústupky, týkající se například uvolnění finančních prostředků nebo prodeje podílu v ruském ropném gigantu Lukoil.
Toto vyjádření vyvolalo bezprostřední ohlas na mezinárodní scéně, přičemž Kreml krátce po oznámení amerických plánů na nákup ruské nafty uvedl, že neobnoví okamžitá jednání o ukončení války.
Ukrajina využívá během čtyř let trvajícího konfliktu strategické údery drony a raketami středního a delšího dosahu proti ruskému zásobování a ropným zařízením, což jí pomáhá brzdit postup ruských sil, avšak americký prezident tyto akce spojil s růstem cen pohonných hmot.
Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s odůvodněním, že útoky na rafinerie poškozují globální trhy a americké zemědělce, na což ukrajinská vláda reagovala připomínkou, že hlava státu má plnou podporu obyvatel a právo na obranu země.
K napjaté diplomatické situaci přispívají také podrobnosti o dřívějších jednáních, během nichž vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner předložili ruské straně nabídku ekonomických pobídek výměnou za částečné příměří v oblasti energetiky nebo na moři.
Podle informací ukrajinských představitelů vyvolal rozsah těchto amerických návrhů na ukrajinské straně značné překvapení, neboť Washington za účelem dosažení dohody omezující boje přistoupil k ústupkům vůči Moskvě.
Součástí těchto amerických návrhů bylo uvolnění až sta miliard dolarů ze zmrazených ruských suverénních aktiv nacházejících se na Západě, přičemž tato suma měla sloužit jako počáteční pobídka pro částečné příměří.
Američtí vyjednavači rovněž obnovili plán na prodej podílu v ruském ropném gigantu Lukoil skupině blízkovýchodních investorů a navrhli opatření, která by umožnila Bělorusku vyvážet potaš.
Kyjev se snažil tyto návrhy rovnou neodmítat, avšak požadoval konkrétní bezpečnostní záruky, mezi něž patřilo poskytnutí srovnatelných finančních částek ze zmrazených aktiv pro Ukrajinu nebo záruky dodatečné vojenské pomoci v případě porušení příměří.
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Zdroj: Libor Novák