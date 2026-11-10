Po devíti měsících začínají mírové rozhovory mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Za účasti EU a NATO

V Abú Dhabí dnes začínají nové mírové rozhovory mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem, které mají za cíl ukončit téměř pět let trvající konflikt. Jde o první jednání tohoto druhu od února. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa přitom usiluje o dosažení dohody i navzdory dřívějším ústupkům Moskvě.
Rusko trvá na tom, aby jednání byla přísně trilaterální, avšak v metropoli Spojených arabských emirátů se sejdou také národní bezpečnostní poradci několika evropských zemí, zástupci NATO a Evropské unie. Americký vyjednavač Jared Kushner v pondělí podle CNN uvedl, že cílem je nalézt vyjednané řešení. Důraz je kladen na vytvoření podmínek pro suverénní, bezpečnou a prosperující Ukrajinu.
Spojené státy budou na jednáních zastupovat Jared Kushner a zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff. Ukrajinskou delegaci povede šéf zahraniční rozvědky a hlavní vyjednavač Rustem Umerov. Rusko pak vysílá náměstky ministra zahraničí Sergeje Ryabkova a Michaila Galuzina spolu s dalšími představiteli.
Součástí nadcházejících dnů budou také samostatné koordinační schůzky s evropskými partnery. To odráží snahu států Evropy hrát aktivnější roli v budoucím uspořádání kontinentu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že žádná diskuse o budoucnosti Evropy nemůže ignorovat její očekávání a požadavky.
Dosavadní tři kola trilaterálních rozhovorů skončila bez výrazného průlomu a setkala se s nedostatečným vyřešením citlivých politických otázek. Ruský prezident Vladimir Putin nadále trvá na maximalistických požadavcích. Mezi ně patří kontrola nad ukrajinským Donbasem, zmenšení ukrajinské armády a vzdání se ambicí na vstup do NATO.
Situace na bojišti zůstává pro Ukrajinu extrémně složitá, neboť ruské útoky si letos vyžádaly již přes 2700 civilních obětí. Rusko navíc masivně eskalovalo nálety na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. To vedlo k rozsáhlým výpadkům proudu pro statisíce domácností v době klesajících teplot.
Americká podpora Ukrajině prošla pod vedením administrativy Donalda Trumpa významnými změnami, včetně pozastavení finanční pomoci na začátku roku 2025. Vztahy poznamenalo také napětí ohledně zpravodajských varování a omezení komunikačních terminálů. Demokratičtí zákonodárci po nedávných volbách přebírají kontrolu nad Kongresem, což ukrajinské vedení vnímá jako příležitost pro posílení podpory.
V nedávném rozhovoru pro pořad 60 Minutes americký prezident odmítl uvést, zda více důvěřuje ukrajinskému či ruskému protějšku. Naznačil přitom, že Ukrajina bude možná muset přenechat část svého území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takové scénáře opakovaně odmítá.
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Zdroj: Libor Novák