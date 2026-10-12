Pokusí se Pikeovou popravit znovu? Amerika se chystá na vleklý právní boj

Případ padesátileté Christy Pikeové, která v americkém státě Tennessee nedávno jako jediná v novodobé historii přežila nezdařený pokus o popravu smrtící injekcí, zaměstnává tamní justici a vyvolává v zemi hluboké etické debaty. Vedení státu nyní čelí zásadní otázce, zda se o vykonání trestu smrti pokusí znovu, zatímco její právní zástupci zahájili v nashvillském soudu právní boj s cílem jakémukoli dalšímu pokusu zabránit a zajistit řádné uchování důkazních materiálů.
Pikeová byla k trestu smrti odsouzena za brutální vraždu své devatenáctileté spolužačky Colleen Slemmerové, ke které došlo v roce 1995. Tehdejší případ šokoval veřejnost svou krutostí a vynesl odsouzené místo v cele smrti, kde od té doby strávila desítky let, během nichž se její právní tým opakovaně pokoušel rozsudek zvrátit nebo zmírnit s odvoláním na její zdravotní a psychický stav.
Samotný zářijový pokus o popravu provázely vážné technické potíže, kdy vězeňský personál strávil více než hodinu snahou o zavedení infuzních linek za použití nejméně sedmi jehel. Na rozdíl od předchozích nepodařených exekucí v jiných státech, které byly zastaveny ještě před aplikací látek, byly v tomto případě odsouzené podány dvě dávky pentobarbitalu, přičemž navzdory očekávaným smrtícím účinkům zůstala naživu a po hodinách strávených v komoře musela být v bezvědomí převezena do nemocnice.
Po nedávném propuštění z nemocnice zpět do věznice se její obhájci připravují na zdlouhavý právní konflikt a hodlají argumentovat tím, že druhý pokus o popravu porušuje ústavní ochranu proti dvojímu trestu a zákaz krutého či neobvyklého zacházení. Odborníci v této souvislosti podle CNN poukazují na historický případ Williama Francise z roku 1946, který přežil selhání elektrického křesla, avšak právní experti upozorňují, že potíže v případu Pikeové nebyly náhodným technickým selháním, nýbrž předvídatelným důsledkem selhávajícího protokolu.
Klíčovým faktorem pro případné pokračování exekučního řízení bude zdravotní a psychická způsobilost odsouzené, jejíž rozsah po prožitém traumatu zůstává nejasný. Právní zástupci uvedli, že Pikeová trpí přetrvávajícími problémy s koncentrací a pamětí, přičemž vyrovnání se s děsivou zkušeností, strachem a bolestí může trvat měsíce a zásadně ovlivnit její schopnost vnímat důvody trestu.
Guvernér státu Tennessee Bill Lee v reakci na bezprecedentní incident odložil další naplánovanou popravu a nařídil nezávislé vyšetřování celého postupu, zatímco nejvyšší představitel vězeňské správy po selhání odstoupil z funkce. Jelikož guvernérovo funkční období končí, bude muset buď před odchodem rozhodnout podle vlastního svědomí o možném zmírnění trestu, nebo přenechat celou politicky výbušnou záležitost svému nástupci.
Otázka budoucího postupu vůči odsouzené se stala také tématem probíhající politické kampaně, v níž kandidáti na guvernérský post zastupují zcela odlišné pozice. Demokratická kandidátka se vyslovila pro vyhlášení moratoria na všechny exekuce, zatímco její republikánská oponentka otevřeně vyzvala k rychlému dokončení trestu smrti a k případnému využití alternativních metod, jako je elektrické křeslo.
Celá aféra představuje pro státní správu obrovský reputační problém a prohlubuje dlouhodobý pokles podpory trestu smrti mezi americkou veřejností. Statistiky ukazují, že zatímco v devadesátých letech minulého století podporovala nejvyšší trest drtivá většina obyvatel, v současnosti se podpora pohybuje zhruba na polovině, k čemuž přispívají rostoucí pochybnosti o schopnosti státu vykonávat exekuce bezpečně a spravedlivě.
Zásadním aspektem zůstává také utrpení pozůstalých, přičemž matka zavražděné Colleen Slemmerové vyjádřila hluboké rozhořčení nad tím, že státní orgány nedokázaly spravedlnost řádně vykonat hned napoprvé. Pro rodinu oběti představuje zdlouhavé soudní přetahování a pokračující právní spory další vlnu psychické zátěže v případu, který už tři desetiletí jitří veřejné mínění.
Zda nakonec Spojené státy přistoupí k dalšímu pokusu o popravu Christy Pikeové, zůstává otevřenou otázkou, na níž bude muset odpovědět budoucí vývoj v soudních síních i na politické scéně.
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Zdroj: Libor Novák