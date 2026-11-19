Americký prezident Donald Trump uzavírá po celém světě dohody o výstavbě plynárenské infrastruktury v hodnotě desítek miliard dolarů. Podle webu Politico tak činí s cílem zajistit dlouhodobý odbyt pro americký zemní plyn na několik desetiletí dopředu.
Tyto rozsáhlé zahraniční projekty od Evropy přes Afriku až po Asii mají upevnit pozici amerických fosilních paliv na světových trzích daleko za horizont jeho funkčního období. Podle analytiků může tato strategie vládám krátkodobě pomoci zkrotit prudce rostoucí ceny elektřiny, zároveň však ohrožuje globální závazky ke snižování emisí skleníkových plynů a konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů.
Bývalý člen Trumpovy rady pro energetickou dominanci Rich Goldberg uvedl, že velká část této infrastruktury bude do konce současné administrativy v pokročilé fázi výstavby a stane se nevratnou, přičemž dovozní terminály již fungují. Jádrem této vize je síť plynovodů a přístavů s americkou finanční podporou, jejímž cílem je rovněž omezit ruský energetický vliv.
Projekty zahrnují například Jantarový plynový koridor přes Pobaltí, Finsko a Polsko, rozšíření Vertikálního koridoru z Egejského moře přes Balkán nebo Jižního plynového koridoru z Ázerbájdžánu do jižní Itálie, stejně jako nové terminály na zkapalněný zemní plyn v Egyptě, Mosambiku a jihovýchodní Asii.
K uvolnění nové vlny investic pomohlo Trumpovo rozhodnutí zrušit pravidlo z éry prezidenta Joea Bidena, které zakazovalo veřejné financování zahraničních projektů zaměřených na fosilní paliva. Bílý dům do podpory této infrastruktury zapojil státní Exportně-importní banku a Kongres v prosinci udělil nové finanční pravomoci vládní rozvojové korporaci DFC pro energetické projekty téměř kdekoli na světě.
Administrativa rovněž zatlačila na instituce jako Světová banka či Asijská rozvojová banka, aby ustoupily od klimatických cílů a uvolnily pravidla pro financování těžby ropy a plynu v rozvojových zemích, což viceprezidentka centra pro globální rozvoj Clemence Landersová označila za zásadní zlom.
Mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová prohlásila, že prezidentova agenda energetické dominance přesunula těžiště světové energetiky na západní polokouli a spojenci v Evropě i Asii se nyní obracejí na Spojené státy s cílem posílit své dodavatelské řetězce. V roli hlavního vyjednavače pro rozšíření Vertikálního koridoru prostřednictvím plánovaného Jižního propojení z chorvatského terminálu do Bosny a Hercegoviny vystupuje ministr energetiky Chris Wright.
Američtí diplomaté včetně velvyslankyně v Chorvatsku Nicole McGrawové zároveň jednají o sladění daňové politiky v zemích jako Maďarsko, Ukrajina, Srbsko či Severní Makedonie, aby odstranili překážky pro další rozšiřování trasy, která má do Evropy přivést až dvanáct miliard metrů krychlových plynu ročně.
Zatímco rozvojová korporace DFC zvažuje podporu ropovodu a plynovodu spojujícího Arménii a Ázerbájdžán a v červnu schválila půldruhé miliardy dolarů na infrastrukturu v jihovýchodní Asii, Exportně-importní banka rozděluje ještě vyšší částky. Banka vyčlenila dvě miliardy dolarů na rozšíření dodávek do Egypta, podepsala smlouvu na čtrnáct miliard dolarů na exportní projekt Delfin u pobřeží Louisiany pro trhy v Koreji, Japonsku a Evropské unii a obnovila úvěr ve výši 4,7 miliardy dolarů na terminál v Mosambiku. Podle šéfa agentury DFC Bena Blacka vytváří budování takto rozsáhlých energetických a logistických projektů trvalé trhy odolné vůči vlivu protivníků.
Tato strategie však naráží na skepsi řady evropských představitelů i odborníků, kteří se obávají přílišné závislosti na jediném dodavateli po předchozích zkušenostech s Ruskem a vnímají nepředvídatelnost prezidenta Trumpa, jenž v září pohrozil zastavením vývozu nafty do Evropské unie.
Vedoucí energetické diplomacie Evropské komise na západním Balkáně András Hujber na zářijovém fóru ve Vídni varoval, že nové plynovody přispějí ke karbonizaci regionu a neměly by přivádět plyn na trhy, které ho dosud nevyužívaly. Nizozemský klimatický zmocněnec Jan Versteeg na klimatické konferenci COP31 v Turecku sice uznal, že jeho země bude plyn ještě několik let potřebovat pro stabilitu soustavy, ale zdůraznil, že globální investice do obnovitelných zdrojů jsou dnes mnohem významnější.
Dokončení těchto finančně i technicky náročných staveb navíc není jisté, zejména pokud zůstanou ceny fosilních paliv vysoko v důsledku války s Íránem, což by mohlo urychlit odklon světa od plynu. Bývalý kanadský ministr životního prostředí Steven Guilbeault v Turecku upozornil, že mezi vládním oznámením projektu a jeho skutečnou realizací je velký rozdíl.
Zástupci energetického průmyslu rovněž poukazují na to, že hlavní překážkou není nedostatek kapitálu, ale nízká úvěruschopnost potenciálních odběratelů v rozvojových zemích, kvůli níž firmy nechtějí riskovat výstavbu drahých terminálů pro nespolehlivé kupce.
Navzdory těmto pochybnostem někteří zástupci odvětví oceňují, že Trumpova administrativa staví energetiku do centra každého obchodního a diplomatického jednání, což přineslo jasný směr oproti předchozí vládě, která pozastavila povolování nových exportních terminálů.
Spojené státy již nyní zaujímají pozici největšího světového vývozce zkapalněného zemního plynu a svého vlivu využily i při lobbování proti unijním pravidlům omezujícím dovoz paliv s vyššími emisemi metanu, jejichž platnost evropští zákonodárci minulý měsíc odložili o jeden až tři roky. Podle odhadu amerického Úřadu pro energetické informace z minulého týdne by měl vývoz zkapalněného zemního plynu ze Spojených států v příštím roce vzrůst o rekordních dvacet tři procent oproti roku 2025.
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Zdroj: Libor Novák