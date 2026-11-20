Polská armádav pátek ráno oznámila podezření na narušení polského vzdušného prostoru, přičemž jeden létající objekt dopadl na pole u lesa v obci Nowy Lipowiec v okrese Biłgoraj a začal hořet, zatímco složky prověřují další hlášení včetně okresu Nisko. Podle mluvčího Krajského státního zastupitelství v Lublinu Marcina Kozaka má prokuratura potvrzený dopad pouze jednoho objektu v obci Nowy Lipowiec a v souvislosti s událostí zahájila úkony v rámci vyšetřování v nezbytném rozsahu.
Operační velitelství ozbrojených sil na síti X uvedlo, že v souvislosti s dalšími údery Ruské federace na cíle v západní části Ukrajiny vedenými prostředky vzdušného útoku operuje v polském vzdušném prostoru vojenské letectvo.
Podle sdělení velitelství aktivovalo prostřednictvím Centra leteckých operací a Velitelství letecké složky potřebné síly a prostředky, pozemní systémy protivzdušné obrany dosáhly stavu pohotovosti a tyto preventivní kroky směřují k zajištění a ochraně polského vzdušného prostoru zejména v oblastech sousedících s ohroženými územími, přičemž velitelství situaci sleduje a podřízené síly zůstávají připraveny k zásahu.
Objekt v obci Nowy Lipowiec dopadl na otevřené prostranství nedaleko lesa a několik set metrů od zástavby, kde začal hořet a doutnat. Starosta okresu Biłgoraj Andrzej Szarlip i prokuratura uvedli, že podle dosavadních informací nikdo neutrpěl zranění ani nedošlo k poškození žádného objektu. Jedna z místních obyvatelek sdělila televizi TVN24, že se událost odehrála kolem 6:30 ráno, kdy se otřásla okna i celý dům a ozvala se rána připomínající úder blesku.
Místo v obci Nowy Lipowiec zabezpečili hasiči před vstupem nepovolaných osob a zjišťují, zda nehrozí nebezpečí místním obyvatelům ani zasahujícím složkám. Prokurátor Kozak oznámil, že po vyhodnocení bezpečnosti vstoupí na místo státní zástupci společně s vojenskou policií, aby zajistili stopy po dopadu a výbuchu, přičemž zatím není možné určit druh létajícího objektu ani přesné následky.
Úřady prověřují také zprávy o možném dopadu dalšího objektu v okolí města Rudnik nad Sanem v okrese Nisko v Podkarpatském vojvodství, kde složky zajišťují oblast lesního komplexu mezi Rudnikem a obcí Kopki. Obyvatel Rudnika nad Sanem pan Piotr popsal, že v šest hodin a třicet tři minut uslyšel zvuk připomínající prolétající raketu či raketový motor a vzápětí silný výbuch, načež zavolal na tísňovou linku a jeho manželka zahlédla nad korunami stromů kouř, který se brzy rozplynul.
V souvislosti s hlášeními o možném dopadu objektu v okolí Rudnika nad Sanem odvolala v pátek ráno výuku základní školy číslo dvě a tři v tomto městě, zatímco ostatní tři školy v gmině fungují dál. Později dopoledne informoval mluvčí školského inspektorátu v Lublinu Artur Pawłowski o přerušení výuky v šesti školách ve třech gminách okresu Biłgoraj, konkrétně v gmině Obsza v obcích Obsza, Babice a Zamch, v gmině Łukowa v obcích Łukowa a Chmielek a v gmině Biszcza ve škole v obci Gózd Lipiński.
Policie v Jarosławi rovněž oznámila, že policisté zajišťují lokalitu v obci Mołodycz v oblasti rybníků Miłków, kde jsou na rozsáhlé ploše rozptýleny kovové části neznámého objektu. Podle okresního policejního mluvčího zatím neexistuje potvrzení, že by tento nález souvisel s narušením polského vzdušného prostoru.
Operační velitelství rovněž uvedlo, že předalo informace o ohrožení ze vzduchu vládnímu středisku pro bezpečnost, ověřuje záznamy radiolokačních systémů a nasadilo další dva pátrací a záchranné pozemní týmy ze třetí podkarpatské brigády územní obrany a devatenácté brigády pohraniční stráže na podporu ověřování hlášení. Zároveň vyzvalo občany, aby se k případným troskám nepřibližovali, nedotýkali se jich ani s nimi nehýbali a nález neprodleně ohlásili na tísňovou linku 112.
Vládní středisko pro bezpečnost vydalo v noci ze čtvrtka na pátek a brzy v pátek ráno výstrahy pro obyvatele Podkarpatského a Lublinského vojvodství, nejprve před třetí hodinou ranní kvůli zvýšení pohotovosti protivzdušné obrany a následně kvůli ohrožení ze vzduchu. V pátek v devět hodin a padesát šest minut bylo toto varování vládního střediska pro bezpečnost v souvislosti s ruským útokem na Ukrajině odvoláno s tím, že na území Polska nehrozí žádné nebezpečí.
Premiér Donald Tusk oznámil, že v souvislosti s narušením polského vzdušného prostoru svolal do úřadu vlády poradu za účasti ministrů, zástupců polské armády a šéfů bezpečnostních složek, přičemž podle vládního mluvčího Adama Szłapky se jednání účastní šéfové ministerstev obrany a vnitra, ministr koordinátor zvláštních služeb, velitelé polské armády i vedoucí představitelé bezpečnostních složek. V noci a nad ránem podniklo Rusko rozsáhlý letecký útok na Ukrajině, který zasáhl mimo jiné západní oblasti země i Kyjev, kde byly zničeny dva mosty přes Dněpr a zemřely nejméně tři osoby a patnáct dalších utrpělo zranění.
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Zdroj: Jan Hrabě