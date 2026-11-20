Policisté a hasiči nalezli v pátek v obci Lipowiec v okrese Biłgoraj zřícený létající objekt. Polská armáda mezi tím prověřuje dva možné případy narušení polského vzdušného prostoru. Podle vyjádření zástupce oddělení bezpečnosti a krizového řízení v Lublinu Dariusze Działa pro TVN24 dopadl objekt na pole nedaleko lesa a začal hořet. Mluvčí Operačního velitelství druhů ozbrojených sil podplukovník Jacek Goryszewski pro rozhlasovou stanici RMF FM uvedl, že bezpečnostní složky nadále zkoumají dva případy možného překročení hranice.
O možném dopadu objektu na území Polska informovala nejprve armáda. Operační velitelství druhů ozbrojených sil v pátek ráno oznámilo, že v souvislosti s podezřením na narušení vzdušného prostoru Polské republiky neidentifikovanými vzdušnými objekty předalo informace o hrozbě ze vzduchu vládnímu středisku pro bezpečnost.
Vojenské velitelství v prohlášení uvedlo, že probíhá ověřování, jehož cílem je potvrdit záznamy radiolokačních systémů, a v případě potřeby budou podniknuty kroky k odvrácení případné hrozby. Armáda rovněž vyzvala občany, aby sledovali oficiální zprávy a řídili se pokyny složek. Podle jejího sdělení mají být další informace zveřejněny až po úplném ověření a potvrzení všech podrobností.
Mluvčí Operačního velitelství druhů ozbrojených sil pro televizi TVN24 řekl, že k narušení vzdušného prostoru mohlo dojít v okrese Biłgoraj zhruba v 6:30 ráno. Dodal tehdy, že úřady mají zprávu o možném dopadu objektu v obci Chmielek a tuto informaci prověřují. Úřady rovněž uzavřely provoz na letišti v Řešově, které leží na jihovýchodě Polska.
Dariusz Działo z lublinského oddělení bezpečnosti a krizového řízení následně upřesnil, že zásah policistů a hasičů vedl k nalezení jednoho létajícího objektu. Upřesnil, že se tak stalo v obci Lipowiec v gmině Księżpol v okrese Biłgoraj. Podle Działa dopadl objekt na pole poblíž lesa a vzplál. Zdůraznil přitom, že nehrozí žádné nebezpečí ani obyvatelům okolních usedlostí, ani lesním porostům.
Działo doplnil, že zatím není jasné, o jaký konkrétní objekt jde, protože ho hasiči teprve dohašují. Současně apeloval na lidi, aby se k místu dopadu nepřibližovali. Představitel lublinského úřadu rovněž sdělil, že složky přijímají hlášení od místních obyvatel.
Podplukovník Jacek Goryszewski pro rozhlasovou stanici RMF FM potvrdil, že armáda prověřuje hlášení o dvou objektech. Uvedl, že se zkoumají dva případy možného narušení vzdušného prostoru, v němž létaly polské i spojenecké letouny a kde byly systémy v pohotovosti po celou noc. Podle informací rozhlasové stanice mohl jeden z objektů dopadnout v okolí města Rudnik nad Sanem v okrese Nisko v Podkarpatském vojvodství.
K události se na síti X vyjádřil polský premiér Donald Tusk. Napsal, že převzal hlášení od ministrů Władysława Kosiniaka-Kamysze a Marcina Kierwińského o bezpečnostní situaci v okrese Biłgoraj v souvislosti s narušením polského vzdušného prostoru, že v danou chvíli nehrozí žádné nebezpečí ze vzduchu a že na místě zasahují příslušné složky.
V noci ze čtvrtka na pátek a brzy v pátek ráno vydalo vládní středisko pro bezpečnost výstrahy pro obyvatele Podkarpatského a Lublinského vojvodství. První výstraha se týkala zvýšení pohotovosti systémů protivzdušné obrany a byla zveřejněna před třetí hodinou ranní.
Druhá výstraha vládního střediska varovala před hrozbou ze vzduchu, nejprve pro obyvatele Lublinského vojvodství a později také pro obyvatele Podkarpatského vojvodství. Tyto výstrahy byly v pátek ráno odvolány se sdělením, že hrozba útoku ze vzduchu pominula a na území Polska žádné nebezpečí nehrozí. Kvůli hrozbě přerušilo provoz letiště v Rzeszowě.
V noci a nad ránem podniklo Rusko na Ukrajině rozsáhlý útok, který zasáhl mimo jiné západní oblasti země i Kyjev, kde byly zničeny dva mosty přes Dněpr, přičemž zemřely nejméně tři osoby a patnáct dalších utrpělo zranění.
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Zdroj: Libor Novák