Polská policie objevila v domě útočníka z Krakova tři oběti, zřejmě jeho příbuzné

Sobotní tragická střelba v historickém centru Krakova má ještě dramatičtější bilanci, než se původně předpokládalo, neboť policie po prohlídce domova podezřelého objevila další tři mrtvá těla, čímž celkový počet obětí stoupl na devět.
Útočník, kterým je pětadvacetiletý polský občan, zahájil kolem třetí hodiny odpoledne palbu z automatické zbraně na rušném Rynku Głównym. Při samotném incidentu na náměstí přišlo o život šest lidí, mezi nimiž byly čtyři ženy a dva muži.
Polské úřady v průběhu večera potvrdily, že jednou z obětí na krakovském náměstí je také britský státní příslušník. Další dvě oběti z řad mrtvých na náměstí byly identifikovány v průběhu vyšetřování, přičemž zranění utrpělo dalších šestnáct osob.
Mezi zraněnými jsou také dva příslušníci polské policie, z nichž jeden utrpěl vážná zranění poté, co byl během ozbrojené konfrontace s pachatelem třikrát postřelen. V krizovém seznamu zraněných figuruje rovněž pět cizinců, kteří se v kritický okamžik nacházeli v centru města.
Večerní prohlídka v domě podezřelého přinesla šokující objev, když policisté uvnitř nalezli další dvě mrtvé ženy a jednoho muže. Podle vyjádření premiéra Donalda Tuska se jedná s největší pravděpodobností o členy pachatelovy rodiny.
Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński na tiskové konferenci uvedl, že pachatel byl silně fascinován krajně pravicovou ideologií a zastával velmi radikální ultranacionalistické názory. Tyto poznatky nyní prověřují specializované složky v rámci širšího vyšetřování pozadí celého útoku.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil sobotní masakr za otevřený akt teroru namířený proti obyvatelům druhého největšího polského města, které ročně navštíví patnáct milionů lidí. Incident podle něj hluboce otřásl celou společností.
Dramatickým momentům předcházely události v ulicích, kde řidič tramvaje ohlásil, že jeho vůz projíždějící poblíž náměstí zasáhly střely vypálené z jedoucího automobilu, přičemž střely roztříštily sklo v kabině řidiče.
Představitelé státu včetně ministra spravedlnosti Waldemara Žurka a prezidenta Karola Nawrockiho vyjádřili hlubokou soustrast pozůstalým a ujistili veřejnost, že spravedlnost pachatele plně dostihne a potrestá za tento brutální zločin.
V reakci na rozsah bezprecedentní tragédie vyhlásily polské státní orgány dny státního smutku. Neděle a pondělí budou v celé zemi oficiálně věnovány uctění památky nevinných obětí tohoto násilného činu.
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Zdroj: Lucie Podzimková