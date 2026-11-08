Polsko má dalšího hrdinu sobotního útoku. Zachránil život policistovi, který zneškodnil střelce

Dva polští chirurgové, kteří měli v centru Krakova poklidný oběd s rodinami, se nečekaně ocitli v centru dění po krvavé masové střelbě na hlavním náměstí a svým rychlým zásahem prokazatelně zachránili život vážně zraněnému policistovi, píše BBC.
Sobotní incident v historickém centru města si vyžádal životy šesti lidí na místě a zranil dalších šestnáct osob, mezi nimiž byli i příslušníci sboru Jakub Kulik a Artur Morański. Policie později v bytě podezřelého střelce objevila další tři mrtvá těla, jež patřila jeho rodičům a sestře, přičemž mezi oběťmi na náměstí figurují čtyři polští státní příslušníci, britský občan a jedna osoba dosud nezveřejněné národnosti.
Profesor Michal Pędziwiatr a doktor Mateusz Wierdak trávili volný čas nedaleko místa činu, když uslyšeli střelbu a k nim přiběhl Pędziwiatrův syn se slovy, že lidé na ulici padají k zemi. Oba lékaři neváhali ani chvíli, vydali se přímo k místu útoku a okamžitě začali poskytovat nezbytnou první pomoc všem zraněným bez ohledu na to, zda šlo o oběti, nebo samotného pachatele.
Zatímco profesor Pędziwiatr koordinoval péči o další zasažené osoby a útočníka, doktor Wierdak se vrhl na záchranu policisty postřeleného do hrudníku během ozbrojeného střetu. S nasazením vlastních rukou a rychlým použitím veškerých dostupných obvazů dokázal zastavit masivní krvácení z rány v situaci, kdy byl záchranný vůz teprve na cestě.
Podle vyjádření profesora Pędziwiatra, který vede oddělení všeobecné, onkologické, metabolické a urgentní chirurgie v krakovské fakultní nemocnici, byla tato okamžitá a razantní metoda záchrany naprosto klíčová. Pędziwiatr navíc obratem kontaktoval kardiochirurgické oddělení v Nemocnici Jana Pavla II. a trval na tom, aby byl zraněný policista transportován právě tam k specialistům na tento typ poranění.
U události pomáhali také další svědci z řad veřejnosti, mezi nimiž byla i skupina šesti dobrovolníků dublinské civilní obrany, kteří trávili v Krakově volný čas a na místě ihned začali poskytovat první pomoc včetně resuscitace a kontroly krvácení.
Vyšetřování celé tragické události nyní převzala Národní prokuratura v Polsku, která případ svěřila specializovanému oddělení pro vyšetřování teroristických činů, aby prověřilo veškeré souvislosti a pozadí brutálního útoku.
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Zdroj: Libor Novák