Legendární judista kandidující na francouzského prezidenta Teddy Riner vyvolal pozdvižení poté, co prohlásil, že Ukrajina není konfliktem jeho země. Pětinásobný olympijský vítěz novinářům řekl, že nechápe, proč Francie posílá na Ukrajinu vojáky, když to není její válka.
Riner tím narážel na nasazení francouzských vojáků na Ukrajině, které opoziční strany kritizovaly kvůli tomu, že o něm bylo rozhodnuto bez souhlasu parlamentu. Náměstkyně ministra obrany Alice Rufoová podle webu Politico uvedla, že tito vojáci jsou určeni k výcviku a údržbě vybavení.
Riner k válce Ruska proti Ukrajině dodal, že pokud se zítra stane prezidentem, chtěl by být člověkem, který lidi spojuje, usmívá se a podává si ruce, aby tuto válku ukončil. Ruský vůdce Vladimir Putin se rovněž věnuje judu a před zahájením plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 byl čestným prezidentem Mezinárodní judistické federace.
Sedmatřicetiletý Riner předložil jen málo programových návrhů a od oznámení své kandidatury na začátku tohoto měsíce se dosud nevyjadřoval k zahraniční politice. Dva hlavní kandidáti pro dubnové prezidentské volby ve Francii, šéfka krajní pravice Marine Le Penová a veterán krajní levice Jean-Luc Mélenchon, kritizovali politiku současného prezidenta Emmanuela Macrona vůči Ukrajině, přičemž Macronova vláda posílala na Ukrajinu finanční prostředky i zbraně a spolupředsedala koalici ochotných patřící k nejvýznamnějším spojencům a podporovatelům Kyjeva.
Riner byl však podle prvních vyjádření v kampani spíše spojován s pro-macronovským táborem, což jeho slova o Ukrajině činí překvapivějšími. První průzkumy mu přisuzují zhruba čtyřprocentní podporu, pocházející převážně od voličů, kteří v minulých prezidentských volbách podpořili Macrona.
Europoslankyně za středopravici Nathalie Loiseauová, která má na starosti zahraniční politiku prezidentského kandidáta Édouarda Philippa, Rinerových výroků využila k útoku na volebního soupeře. Na síti X napsala, že svět Teddyho Rinera by byl tak jednoduchý: do ničeho se nepletete, se všemi si podáváte ruce a všude na světě je mír a láska.
Riner hovořil na kongresu francouzských starostů v Paříži, kde sháněl podpisy potřebné pro kandidaturu na prezidenta. Ke skutečnému zápisu na kandidátní listinu má ještě dlouhou cestu, protože podle svých slov získal přes sto podpisů od místních činitelů, což je daleko pod pěti sty podpisy vyžadovanými francouzským zákonem pro potvrzení kandidatury.
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Zdroj: Libor Novák