Ukrajinské ozbrojené síly uskutečnily sérii úspěšných útoků za použití dronů a s plnou podporou řízených střel, které zničily část silniční části Krymského mostu spojujícího anektovaný poloostrov s Ruskem. Při nedělních a pondělních útocích se nejprve zhroutil jeden z oblouků mostu a následně i s příslušným úsekem dálnice zřítil do moře. Tato akce představuje již čtvrtý útok na strategické dopravní spojení od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 a navazuje na předchozí operace včetně bombového útoku v roce 2022 či námořních úderů.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tato operace byla vyvrcholením sedmistupňového vojenského plánu, který postupně oslaboval ruské radary, systémy protivzdušné obrany a elektronického rušení. Cílené útoky v Kerčském průlivu byly navíc načasovány symbolicky na předvečer trilaterální schůzky mezi Vladimirem Putinem, Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem v Shenzhenu. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta měla akce vyslat jasný vzkaz o tom, že válka se vždy vrací tam, kde začala.
Pro Kyjev má Kerčský most obrovskou symbolickou hodnotu, neboť představuje hmatatelný důkaz ruské vojenské expanze do ukrajinského území po anexi poloostrova v roce 2014. Stavba byla dokončena Ruskem o dva roky později a pro Moskvu znamenala definitivní integraci Krymu, který v sovětské éře přešel pod správu ukrajinské republiky. Zásah do této infrastruktury tak pro ruské vedení představuje citelnou ránu.
Z vojenského hlediska sloužil most dlouhodobě jako klíčová logistická tepna pro přesun vojáků a vojenského materiálu na jižní frontu. Jak upozorňuje Natia Seskuria z britského institutu RUSI, most poskytoval Moskvě přímé silniční a železniční spojení s okupovaným územím. Ačkoliv Rusko v průběhu konfliktu vybudovalo pozemní koridor přes okupovanou ukrajinskou pevninu z Rostovské oblasti, most nadále zůstával důležitou zásobovací trasou.
Ztráta silničního spojení sice zcela nepřerušuje zásobování jižní fronty či samotného Krymu, ale výrazně komplikuje ruskou logistiku a omezuje flexibilitu při přesunu dopravy. Pro civilní obyvatelstvo na poloostrově představuje most každodenní dopravní tepnu, jejíž poškození již v minulosti vedlo k palivovým krizím a omezením. Zda se provoz podaří rychle obnovit, zůstává otázkou, zatímco Kreml prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova ujistil, že most bude opraven a vylepšen.
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Zdroj: Libor Novák