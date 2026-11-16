Americký prezident Donald Trump zahajuje třídenní cestu do Asie, která zahrnuje zastávky na summitu sdružení ASEAN na Filipínách a na summitu APEC v čínském Šen-čenu. Tato cesta podle CNN slouží jako tradiční snaha hlavy státu o znovunabytí politické autority a změnu politického narativu. Cesta přichází po nedávných politických neúspěších a volebních ztrátách doma.
Tato zahraniční cesta následuje po ostré reakci voličů v nedávných volbách uprostřed volebního období, které vedly ke ztrátě republikánské většiny v Kongresu. Političtí analytici a bývalí diplomati poukazují na to, že prezidentské cesty umožňují zdůraznit jedinečnou roli hlavy státu na mezinárodní scéně a odpoutat pozornost od domácích problémů. Delegace se účastní také Elon Musk, jehož vysoké finanční výdaje v předvolební kampani nedokázaly zajistit republikánské většiny v parlamentu.
Ústředním bodem programu bude bezprecedentní trilaterální setkání mezi Donaldem Trumpem, čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Schůzka se uskuteční na okraj summitu APEC v jižním čínském technologickém centru Šen-čen. Američtí představitelé přitom předem ujistili, že probíhající válečný konflikt na Ukrajině nebude součástí oficiálního programu jednání.
Místo toho se rozhovory mezi představiteli největších jaderných mocností světa zaměří na otázku omezení jaderných zbraní. Platnost poslední odzbrojovací smlouvy mezi Spojenými státy a Ruskem vypršela v únoru, zatímco Čína nadále rozšiřuje vlastní arzenál. Čínské ministerstvo zahraničí označilo plánované trilaterální rozhovory za událost s průlomovým významem pro stabilizaci globální situace.
Kromě třístranného setkání absolvuje americký prezident také formální bilaterální rozhovory s čínským protějškem, což bude jejich čtvrté setkání za necelý rok. Návštěvu Šen-čenu provázejí nedávné kontroverze týkající se dodávek vysoce výkonných čipů pro umělou inteligenci a údajné špionáže. Podle vyjádření amerických představitelů však prezident nemá v úmyslu tuto záležitost ani omezování exportu čipů s čínským vedením otevírat.
Kromě vysoké geopolitiky zahrnuje program také ekonomická a regionální jednání mající za cíl posílit přítomnost Spojených států v tichomořském regionu. Bílý dům potvrdil záměr podepsat během této cesty novou obchodní dohodu s Thajskem. Cílem administrativy je čelit narativu o slabnoucím vlivu Washingtonu pomocí oznamování nových obchodních dohod.
Domácí politické pozadí cesty komplikují nedávné personální čistky a administrativní problémy uvnitř Bílého domu. Donald Trump odcestoval do Asie po změnách ve vedení prezidentské administrativy a po výzvách k odvolání některých členů kabinetu. Situaci navíc zkomplikoval kolaps letecké dopravy ve Spojených státech těsně před odletem hlavy státu.
Zahraničněpolitické výzvy včetně pokračujících konfliktů na Blízkém východě a Ukrajině nadále dominují širší agendě. Zvýšené ceny pohonných hmot v důsledku těchto konfliktů přispěly k nespokojenosti voličů a hospodářským obavám. Navzdory těmto komplikacím administrativa doufá, že mezinárodní platforma podtrhne klíčovou roli prezidenta v globálních záležitostech.
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Zdroj: Jan Hrabě