Rusko provedlo v noci na pátek smrtící útok na Ukrajinu, jen několik hodin poté, co se prezident Vladimir Putin setkal se svými americkými a čínskými protějšky na historických třístranných jednáních, při nichž se tyto tři mocnosti prezentovaly jako mírová síla ve světě. Americký prezident Donald Trump po telefonátu hovořil s evropskými státníky a údajně popsal Putina jako unaveného a připraveného na dohodu, Kyjev však uvedl, že Rusko během noci vypálilo nejméně 110 střel, což je nezvykle vysoký počet i uprostřed častých ruských vzdušných úderů.
Podle ukrajinských úřadů si raketový a dronový útok, který trval déle než deset hodin, vyžádal devět mrtvých a nejméně dvacet osm zraněných. Součástí útoku bylo zhruba čtyři sta bezpilotních letounů včetně sta dvaceti proudových dronů, které jsou v podstatě kompaktními střelami s plochou dráhou letu.
Polská vláda uvedla, že brzy v pátek ráno vzlétly polské i spojenecké stíhačky a byly aktivovány systémy protivzdušné obrany Patriot poté, co byl během útoku narušen polský vzdušný prostor a na území země vlétaly a dopadaly objekty. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte útok i jeho přenesení na území aliance odsoudil a v prohlášení uvedl, že jde o zjevně nebezpečný incident a důsledek pokračující ruské války proti Ukrajině, přičemž spojenci nadále stojí jednotně a budou Ukrajinu dál podporovat.
Útok přišel několik hodin poté, co Putin odjel z Číny po celodenních jednáních v Šen-čenu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Rozhovory nepřinesly žádný průlom ve více než čtyřleté ruské válce na Ukrajině a působily dojmem, že je Putin využil k opakování svých maximalistických požadavků před globálním publikem, ačkoli ruský vůdce označil summit za historický, popsal jednání jako uvolněná a velmi důvěrná a v úvodním vystoupení řekl, že Rusko, Čína a Spojené státy mají společné zájmy na urovnání války na Ukrajině.
Po jednáních nebylo zveřejněno žádné oficiální prohlášení, ale Trump později hovořil se skupinou hlavních spojenců Ukrajiny známou jako koalice ochotných, která zasedala v Berlíně za účasti amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Podle vysoce postaveného evropského činitele obeznámeného s obsahem hovoru bylo hlavním poselstvím amerického prezidenta, že Putin je unavený, chce to ukončit a je připraven na dohodu, přičemž navrhl chopit se této příležitosti a Evropané podle činitele reagovali konstruktivně, ale žádají důkazy.
Polský premiér Donald Tusk, který byl součástí telefonátu, řekl, že Trump zněl poměrně optimisticky, ale jeho slova byla v místnosti přijata velmi opatrně, a dodal, že neskrývá, že to od prezidenta Trumpa slýchá velmi často, zatímco jeho víra v Putinovu dobrou vůli se zdá neotřesitelná, přestože pro to dosud neexistují žádná fakta, a bylo by dobré, kdyby se skutečně ukázalo, že Rusko je upřímně připraveno zapojit se do mírových rozhovorů. Kushner uvedl, že Trump předal jak Si Ťin-pchingovi, tak Putinovi velmi silné poselství o své touze po míru a chtěl by s oběma jednat velmi razantně, aby k němu dospěl.
Ruské ministerstvo obrany na síti Telegram uvedlo, že podniklo masivní úder pomocí vysoce přesných zbraní ze země, moře a vzduchu i dronů na ukrajinské vojenské a energetické objekty, přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti a dopravní infrastrukturu v Kyjevě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však prohlásil, že naprosto všemi cíli byla běžná civilní infrastruktura, tedy věci, které doslova udržují život lidí, a označil útok za jeden z největších s tím, že taktika úderů byla tentokrát obzvlášť krutá, protože střely byly vypouštěny v několika skupinách s dvaceti až třicetiminutovými pauzami, aby se ztížilo hašení požárů, odklízení sutin a opravy.
Zelenskyj uvedl, že dvacet sedm střel, které Rusko v noci vypálilo, bylo balistických, a podle ukrajinského letectva se podařilo zachytit pouze tři, což odráží kritický nedostatek střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot americké výroby. Výbuchy a kouř nad kyjevským panoramatem byly hlášeny při rozsáhlém ruském raketovém útoku na ukrajinské hlavní město, který trval déle než šest hodin během čtvrteční noci, a dříve Ukrajina uvedla, že mezi ruskými cíli byla nemocnice v Charkově a obytné budovy v Dněpropetrovské, Lvovské, Vinnycké, Sumské a Černihivské oblasti.
Podle starosty Vitalije Klička byly při nočních úderech poškozeny tři mosty v Kyjevě, což přerušilo dopravní spojení mezi oběma částmi hlavního města, přičemž Kličko uvedl, že záchranné složky udělaly a budou dělat maximum pro co nejrychlejší zmírnění následků a vyzval obyvatele, aby pokud možno necestovali. Smrtící útok následoval poté, co Putin přislíbil odvetu za nedávné ukrajinské útoky na strategický most za miliardy dolarů spojující Rusko s okupovaným Krymem, když řekl, že žádná jednání nebudou a jejich reakce bude mnohem bolestivější než to, co kyjevský režim provedl mostu.
Útoky rovněž vyřadily dodávky elektřiny v několika oblastech po celé Ukrajině právě v době, kdy teploty začínají klesat pod bod mrazu. V několika městských částech Kyjeva nešla podle energetické společnosti DTEK elektřina a nouzové odstávky proudu byly zavedeny také ve Lvovské, Zakarpatské a Ivanofrankivské oblasti, přičemž státní provozovatel přenosové soustavy Ukrenergo označil situaci v energetické síti za mimořádně kritickou.
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Zdroj: Jan Hrabě