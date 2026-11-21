Evropští diplomaté a představitelé vyjadřují podle webu Politico hluboké obavy z toho, že ruský prezident Vladimir Putin pouze předstírá ochotu vyjednávat o ukončení konfliktu na Ukrajině. Přestože americký prezident Donald Trump usralo usilovně tlačí na uzavření dohody, panují v evropských kruzích vážné pochybnosti o skutečných záměrech Moskvy. Tyto obavy zazněly v souvislosti s obnovením zprostředkovaných mírových rozhovorů, které proběhly v Abú Zabí za účasti amerických a ukrajinských zástupců.
Zpětná vazba od evropských činitelů, kteří se zúčastnili doprovodných jednání, naznačuje, že dosavadní proces nemusí přinést žádné hmatatelné výsledky a mohl by se opět zhroutit. Ruská strana totiž během rozhovorů neprojevila ochotu ustoupit ze svých pozic a dál pokračuje v intenzivním bombardování ukrajinské civilní infrastruktury včetně energetických sítí a mostů v Kyjevě. Ukrajina naopak reaguje pokračujícími údery hluboko v ruském vnitrozemí, což v USA vyvolává nelibost.
Američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff sice po dvou dnech vyjednávání v Abú Zabí sjednaly příslib výměny zajatců, avšak žádné další zásadní průlomy zaznamenány nebyly. Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že ruský vůdce nehodlá vyjednávat a sází na zlomení odporu Ukrajiny prostřednictvím útoků na civilisty v průběhu zimního období. Zástupci velkých evropských mocností se proto účastní diplomatických snah, aniž by však měli přímý přístup do místnosti, kde probíhají hlavní rozhovory mezi USA a Ruskem.
Američtí vyslanci následně zamířili do Moskvy, kde se pokusili získat souhlas Vladimira Putina s účastí evropských zástupců u jednacího stolu v dalším kole rozhovorů. Kreml však mezitím vyjádřil pochybnosti a obvinil Evropu z údajného sabotování mírových snah kvůli její trvalé podpoře Kyjeva. Zástupci evropských vlád včetně Velké Británie, Německa a Francie se shodují na tom, že Rusko válku neukončí, dokud bude věřit v dosažení svých vojenských cílů.
Někteří evropští pozorovatelé varují před scénářem, v němž by americký prezident v případě krachu rozhovorů mohl uzavřít dohodu přímo s Putinem a zcela se od Evropy distancovat. Právě tato hrozba nutí evropské státy setrvávat v diplomatickém procesu a předem se připravovat na nadcházející schůzky. Dalším citlivým bodem jsou ruské požadavky na přepracování celé bezpečnostní architektury kontinentu a omezení rozšiřování Severoatlantické aliance.
Představitelé severských a baltských zemí ostře odmítají jakékoliv ústupky ohledně fungování NATO, které od roku 1949 garantuje bezpečnost v Evropě. Existují proto obavy, že by otevření těchto témat mohlo vyvolat vážné neshody mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci. Evropští diplomaté proto vnímají aktuální jednání jako formu diplomatického divadla, jehož cílem je ukázat Washingtonu konstruktivní přístup.
Snahou evropských zemí je zajistit, aby v případě případného krachu rozhovorů nenesla vinu Evropa či Ukrajina, nýbrž samotné Rusko. Zatímco prezident Trump se má v průběhu týdne setkat s Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Číně, evropští představitelé nadále usilují o udržení jednotné linie. Situace tak i nadále zůstává vysoce napjatá a budoucí vývoj mírových jednání je velmi nejistý.
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Rusko a Čína nejsou přátelé USA. Proč si Trump myslí opak?
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Zdroj: Libor Novák