Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že reakce Ruska na útoky na Kerčský most spojující pevninu s Krymem bude bolestivá. Svá slova pronesl ve čtvrtek poté, co ukrajinské síly zaútočily na toto strategické spojení už potřetí v tomto týdnu.
Varování zaznělo na tiskové konferenci po Putinově setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Číně. Ruský prezident tvrdil, že před zničením silniční části Kerčského mostu zvažoval souhlas s místními příměřími.
Putin prohlásil, že po útocích na Krymský most už Rusko nebude jednat, a trval na tom, že most využívali pouze civilisté. Zároveň pohrozil, že ruská odveta bude mnohem bolestivější než samotný ukrajinský útok.
V ukrajinském hlavním městě Kyjevě se v polovině odpoledne ozvala série výbuchů. Objevily se také zprávy o zásahu ruského dronu v blízkosti nizozemského velvyslanectví v Kyjevě, přičemž nebylo jasné, zda šlo o úmyslný cíl.
Krátce po úterní půlnoci ukrajinská armáda vyhodila do vzduchu střední část silničního Kerčského mostu při rozsáhlém leteckém útoku. Podle dostupných informací se na něm podílely střely s plochou dráhou letu Ruta vyrobené nizozemskou společností i několik ukrajinských střel s plochou dráhou letu a dronů.
Rusko následně pohrozilo Nizozemsku a jeho velvyslanectví v této zemi položilo otázku, zda nizozemská vláda otevřeně nezasahuje do konfliktu. Stalo se tak poté, co firma Destinus uvedla, že hrála při útoku klíčovou roli.
Nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen potvrdil, že projektil dopadl za budovu velvyslanectví v Kyjevě. Uvedl, že kolegové vyvázli bez zranění, budova utrpěla pouze drobná poškození a úřady událost vyšetřují.
Při odpoledních útocích v Kyjevě podle městských úřadů zemřel jeden šestadvacetiletý muž a dalších pět lidí utrpělo zranění.
Podle ukrajinských vojenských zdrojů bylo zničení Kerčského mostu záměrně načasováno tak, aby Putina zahanbilo před mimořádným summitem. Na něm ruský prezident zasedl k jednání s Trumpem a Si Ťin-pchingem o válce i dalších otázkách.
Ve středu v noci následoval další útok, tentokrát na zbývající železniční most vedoucí na Krym. Provoz vlaků byl po úderech přerušen a ukrajinská armáda uvedla, že k nim použila střely Neptun vyrobené na Ukrajině.
Moskvou dosazený gubernátor Krymu Sergej Aksjonov ve středu večer informoval o dalším útoku na most. Ve čtvrtek pak doplnil, že vlaky začnou přes spojení přejíždět zhruba od šestnácti hodin.
Aksjonov uvedl, že pracovníci nouzových oprav vynaložili mimořádné úsilí na obnovení tratě. Ruské ministerstvo dopravy doplnilo, že při tomto incidentu nikdo neutrpěl zranění.
Ukrajinská armáda označila Kerčský most za hlavní pozemní tepnu, kterou ruská armáda zásobuje svá okupační uskupení na jihu palivem, municí a technikou, čímž přímo odporovala Putinovým tvrzením.
Most za tři celé šest miliardy dolarů, vybudovaný Ruskem po obsazení Krymu, byl během jediného týdne zasažen třikrát. Počáteční útoky v pondělí podle dostupných informací ukázaly, že úterní plnohodnotný úder je proveditelný.
Dvousetdvacetisedmimetrový úsek silnice přes Kerčský průliv se po rozsáhlém náletu připravovaném několik týdnů zřítil do Azovského moře.
Zdroj z ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že letošní týdenní útoky měly Putina zahanbit na světové scéně a vyslat dalším dvěma velmocenským lídrům vzkaz, že není tak silný, jak předstírá.
Pro Ukrajinu představuje most přes Kerčský průliv nenáviděný symbol ruské arogance a koloniálního myšlení a Kyjev jej již dříve označil za nelegální stavbu, kterou se pokusil zničit už v roce 2022 náloží v nákladním voze a o rok později námořním dronem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal dřívější útok v tomto týdnu jako vyvrcholení sedmidílného tažení zaměřeného na zničení mostu, při němž hrály hlavní roli domácí drony a balistické střely uvolňující radary a protivzdušnou obranu na Ruskem okupovaném ukrajinském území.
Střední část mostu zasáhly střely s plochou dráhou letu Flamingo FP-5 a drony Palianytsia, což vedlo ke zřícení nosného oblouku.
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Zdroj: Jan Hrabě