Republikáni po drtivé porážce neví, co dál. Jsme na pokraji vymření, přiznávají někteří členové

Libor Novák

9. listopadu 2026 13:29

Ronald Dion „Ron“ DeSantis je americký politik za Republikánskou stranu, který je od 8. ledna 2019 guvernérem Floridy. Předtím byl od roku 2013 do roku 2018 jedním z kongresmanů Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických za Floridu.
Ronald Dion „Ron“ DeSantis je americký politik za Republikánskou stranu, který je od 8. ledna 2019 guvernérem Floridy. Předtím byl od roku 2013 do roku 2018 jedním z kongresmanů Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických za Floridu. Foto: flgov.com

Po ničivé porážce v listopadových volbách do Kongresu se Republikánská strana ocitla v hluboké vnitřní krizi a čelí nutnosti zásadního přehodnocení své dosavadní politické strategie. Porážka koalice, která Donalda Trumpa provázela třemi prezidentskými kampaněmi, okamžitě vyvolala vlnu debat o budoucím směřování konzervativního hnutí.

Hloubku volebního propadu vystihl odcházející floridský guvernér Ron DeSantis, který výsledky hlasování označil podle BBC za událost blízkou hrozbě vymření strany. Republikáni v důsledku celostátního odporu ztratili kontrolu nad oběma komorami Federálního shromáždění a utrpěli nečekané porážky v tradičně silných státech, jakými jsou Texas či Kansas.

Hlavním zdrojem nespokojenosti voličů se stala celková nespokojenost s druhým mandátem prezidenta Donalda Trumpa, k níž přispěly ekonomické obtíže, rostoucí ceny a dopady vládních cel. Zásadní roli v odklonu voličů sehrál také ozbrojený konflikt s Íránem, který negativně ovlivnil ceny pohonných hmot a u veřejnosti vyvolal silný odpor.

Vnitrostranické napětí se naplno projevilo v reakcích čelných představitelů pravice na volební výsledky. Viceprezident JD Vance veřejně označil probíhající válečný konflikt za hlavní příčinu porážky a zároveň varoval, že stranu nyní čeká období ostrých debat a vnitřních sporů ohledně příčin neúspěchu.

Navzdory historickým ztrátám dal prezident Donald Trump jasně najevo, že nehodlá polevit ze svého dosavadního kurzu. Svůj postoj potvrdil jmenováním tvrdého zastánce přísných imigračních opatření Stephena Millera novým šéfem personálu Bílého domu, čímž signalizoval pokračování dosavadní politiky.

Zatímco radikální zastánci hnutí MAGA v čele se Stevem Bannonem volají po ještě důraznějším prosazování původního programu a masových deportacích, političtí strategové podle BBC upozorňují na nutnost oslovit širší spektrum voličů mimo nejvěrnější jádro podpory.

Volební statistiky ukázaly, že republikáni ztratili značnou část podpory mezi mladými voliči a latinskoamerickou populací, tedy skupinami, které v prezidentských volbách v roce 2024 významně přispěly k úspěchu strany. Tento rychlý odklon klíčových demografických skupin odhalil křehkost dřívější volební koalice.

Výsledky hlasování rovněž odnesli tradiční a umírněnější představitelé strany, přičemž v řadě obvodů uspěli demokratičtí kandidáti. Tato dynamika zcela otevřela politický prostor před nadcházejícími prezidentskými primárkami v roce 2028, v nichž se očekává silná konkurence a kandidatura řady výrazných osobností.

Strana tak stojí na křižovatce a musí se rozhodnout, zda setrvá u dosavadního politického modelu úzce spojeného s osobností Donalda Trumpa, nebo se pokusí najít novou cestu oslovení voličů a obnovení jednoty v nadcházejícím období.

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Zdroj: Libor Novák

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