Demokratka Mary Peltola zvítězila v americkém státě Aljaška nad dosavadním republikánským senátorem Danem Sullivanem, čímž zajistila demokratické straně celkem 56 křesel v horní komoře Kongresu. Výsledek tohoto posledního zbývajícího senátního souboje byl oznámen dva týdny po střednědobých volbách, v nichž republikáni pod vedením Donalda Trumpa ztratili pozice v celostátním měřítku. Nově zvolená senátorka se tak stane první zástupkyní Demokratické strany v Senátu za tento stát od roku 2008.
Peltola, která dříve působila jako členka Sněmovny reprezentantů, se hlásí k domorodému etniku Yup'ik a spolu s Peggymanovou bude jednou z prvních dvou domorodých amerických žen sloužících v Senátu. Její historické vítězství přichází pouhé dva roky poté, co ji aljašští voliči v předchozích volbách odvolali z funkce, zatímco stát zároveň masivně podporoval Donalda Trumpa. V prohlášení po zveřejnění výsledků uvedená politička zdůraznila, že současný systém v hlavním městě Washingtonu pro obyvatele Aljašky nefunguje.
Pozice demokratické kandidátky posílila v době, kdy byli aljašští voliči stále nespokojenější s růstem cen vyvolaným prezidentskými cly a vojenskými kroky proti Íránu. Aljaška jako rozlehlý stát s řadou komunit odpojených od silniční sítě byla obzvláště těžce zasažena prudkým nárůstem cen pohonných hmot a energií. V některých vnitrozemských oblastech se cena benzínu vyšplhala na dvouciferné hodnoty za galon, přičemž drahá nafta ovlivnila také dopravu potravin a zboží.
Aljašský region přitom zůstává silně pravicovým státem, jehož ekonomika se opírá především o rybolov a ropný a plynárenský průmysl. Během kampaně vystupovala Peltola pod sloganem zdůrazňujícím ryby, rodinu a svobodu, kterým cílila na specifické zájmy místních obyvatel. Prezentovala se jako zastánkyně rozšiřování domácí těžby ropy a upozorňovala na problematiku náhodného výlovu nechtěných druhů mořských živočichů, který podle některých ohrožuje místní populace lososů.
Kampaň provázela značná kontroverze poté, co se v médiích objevily zprávy o zapojení členů Peltolova volebního týmu do plánu na registraci dalšího kandidáta se stejným jménem. Tento postup měl údajně za cíl přilákat a zmást voliče republikánského úřadujícího senátora. Peltolova kampaň jakoukoliv vlastní účast na tomto schématu odmítla, avšak celá záležitost vyvolala ostré reakce včetně výzev prezidenta Trumpa k jejímu stíhání a oznámení oficiálních vyšetřování státními i federálními úřady.
Hlasování na Aljašce probíhá v rámci specifického systému, kdy ze čtyřstranných primárek postupují nejúspěšnější uchazeči do všeobecných voleb a voliči následně řadí kandidáty podle preferencí. Po sečtení devadesáti devíti procent hlasů získala Peltola padesát celých jedné desetiny procenta, zatímco úřadující senátor Sullivan obdržel čtyřicet pět celých osmi desetin procenta. Druhý kandidát jménem Dan Sullivan získal necelá dvě procenta a další republikánský uchazeč dosáhl dvou celých jedné desetiny procenta hlasů.
Dosavadní republikánský senátor Dan Sullivan během kampaně pevně stál po boku prezidenta Trumpa a odmítal se připojit k jiným ohroženým republikánům volajícím po ukončení konfliktu s Íránem. Současně kritizoval svou soupeřku za údajné pohrdání voliči v souvislosti s obviněními ohledně chování vůči personálu. Republikánský kandidát se snažil obhájit svůj mandát, avšak nakonec v těsném souboji po sečtení preferenčních hlasů podlehl.
Zisk aljašského křesla znamená, že Demokratická strana bude v horní komoře Kongresu kontrolovat celkem 56 mandátů. Tento výsledek navazuje na úspěšná tažení v dalších konzervativních státech, jakými byly Jižní Karolína, Texas, Kansas nebo Mississippi. Celkový zisk devíti senátních křesel v průběhu střednědobých voleb tak demokratům zajistí návrat do většinové pozice a širší možnosti pro budoucí legislativní kroky.
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Zdroj: Jan Hrabě