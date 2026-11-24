Estonsko zareagovalo na ruský protest proti uzavření hranic, ke kterému přistoupí Tallinn od příštího týdne. Podle šéfa estonské diplomacie je to naopak Rusko, které zaplavuje prostor nepodloženými obviněními.
Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí vyjádřilo protest, když si předvolalo estonského charge d’affaires Marka Uhtegiho ohledně nedávného rozhodnutí uzavřít vzájemnou hranici obou zemí.
"Byl vyjádřen silný protest kvůli nepodloženým obviněním vůči Rusku ohledně nevydařeného žhářského útoku na zařízení obranného průmyslu nedaleko Tallinnu a souvisejícího rozhodnutí estonské vlády uzavřít hraniční přechody na rusko-estonské hranici od 1. prosince," uvedla ruská diplomacie.
"Estonskému diplomatovi bylo zdůrazněno, že taková ukvapená a neopodstatněná obvinění odhalují nekontrolovatelnou rusofobní povahu estonského režimu. Zdá se, že Tallinn nebere důsledky takového kroku vážně," sdělilo ministerstvo.
Stejný muž, který oznámil uzavření hranic, se rozhodl reagovat na vzkaz z Moskvy. "Rusko zaplavuje éter nepodloženými obviněními vůči Estonsku, aby odvedlo pozornost od vlastních akcí, které podkopávají evropskou bezpečnost," napsal ministr zahraničí Margus Tsahkna na síti X.
Politik připomněl, že v posledních týdnech například ruské rakety také zasáhly polské území. "Tohle jsou skutečné bezpečnostní hrozby. Neztratíme je z dohledu," dodal Tsahkna.
Estonsko oznámilo uzavření hraničních přechodů od prosince během předminulého víkendu. Rozhodnutí padlo na základě důkazů o zapojení ruské vojenské rozvědky GRU do sabotážního útok proti estonské firmě z obranného průmyslu.
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Zdroj: Libor Novák