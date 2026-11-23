Ruské údery v Kyjevské oblasti si vyžádaly nejméně patnáct obětí na životech a ukrajinští záchranáři v pondělí ráno pokračovali v prohledávání trosek částečně zříceného bytového domu. K tragickým útokům na civilní cíle v okolí ukrajinské metropole došlo v noci na pondělí. V reakci na stupňující se napětí v regionu se v Bruselu v pondělí sejde Severoatlantická rada NATO, aby projednala nedávné narušení polského vzdušného prostoru, do kterého podle tamních prokurátorů pronikly nejméně tři ruské rakety.
Nejvíce obětí hlásí město Dymer, které leží přibližně pětačtyřicet kilometrů severně od Kyjeva. Ruský úder tam zasáhl pětipodlažní obytnou budovu a podle představitele kyjevské oblastní správy Tymura Tkačenka si vyžádal nejméně jedenáct mrtvých. Záchranáři na místě nepřetržitě prohledávají hromadu doutnajících sutin a z pod trosek vyprostili tělo další oběti, čímž se dosavadní bilance neštěstí zvýšila.
Podle dřívějších informací ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace jsou mezi mrtvými v Dymeru také teenager a žena kolem čtyřicítky. Záchranné týmy zároveň pátraly po dalších jedenácti lidech včetně dvou dětí, kteří na volání nereagují nebo se s nimi nedaří navázat spojení. Práce záchranářů v troskách zničeného domu tak s vysokým nasazením pokračovaly i během pondělního rána.
Další oběti na životech přinesl ruský útok ve městě Vyšneve v Kyjevské oblasti, kde střela zasáhla místní supermarket. Podle starosty města Ilji Dikova při tomto úderu zahynuli tři lidé a dalších patnáct osob utrpělo zranění. Mezi zraněnými v zasaženém obchodě jsou podle starostova vyjádření také tři děti.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že jeho jednotky během noci zaútočily na energetická zařízení a přístavní infrastrukturu v jihoukrajinském přístavním městě Izmajil. Ruská armáda rovněž uvedla, že poblíž Oděsy zasáhla plavidlo, které podle jejích tvrzení přepravovalo vojenský náklad.
Údery s využitím bezpilotních letounů zasáhly v noci na pondělí také ruské území. Gubernátor ruského Permského kraje Dmitrij Machonin na komunikační platformě Telegram uvedl, že ukrajinský dronový útok poškodil průmyslový objekt v této uralské oblasti. Přesný název ani zaměření zasaženého podniku však gubernátor ve svém prohlášení neupřesnil.
Vojenská aktivita v blízkosti hranic Evropské unie mezitím vyvolává diplomatickou odezvu Severoatlantické aliance. V Bruselu se v pondělí uskuteční jednání Severoatlantické rady, hlavního rozhodovacího orgánu NATO, které se zaměří na události z minulého týdne v Polsku. Polští prokurátoři tvrdí, že vzdušný prostor země narušily nejméně tři ruské rakety.
Bezpilotní letouny a ojediněle i rakety opakovaně pronikly do vzdušného prostoru států na východním křídle Severoatlantické aliance již v dřívějších fázích ruské války proti Ukrajině. Tyto incidenty dlouhodobě zvyšují napětí mezi Ruskem a západním obranným blokem, jehož zástupci nyní budou situaci v Bruselu společně vyhodnocovat.
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Zdroj: Libor Novák