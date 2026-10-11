Rusko a Ukrajina uzavřely energetické příměří, oznámil Trump. Je to pro mě novinka, reagoval Zelenskyj

Libor Novák

11. října 2026 17:45

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že Rusko a Ukrajina uzavřely okamžité příměří v oblasti energetiky, které má vstoupit v platnost bezodkladně. Své tvrzení zveřejnil na sociálních sítích s tím, že obě válčící strany s dohodou souhlasily a nesmějí ji porušit.

Oznámení amerického prezidenta však překvapilo samotnou Ukrajinu. Zástupci ukrajinského vedení v prvních reakcích podle BBC uvedli, že o uzavření takové dohody předem nevěděli a informace se dozvěděli až z médií, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že pro něj šlo o naprostou novinku.

Ukrajinský představitel přesto vyjádřil ochotu k dohodě přistoupit pod podmínkou, že ji plně dodržuje i Moskva. Pro média uvedl, že pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a přestanou umírat lidé, Ukrajina je připravena recipročně zastavit údery na ruská ropná zařízení.

K tomuto překvapivému diplomatickému kroku došlo pouhý den poté, co mezi Washingtonem a Kyjevem vzplanuly vážné spory. Trump ostře kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie a v rozporu s dosavadním postojem oznámil kontroverzní dohodu o dodávkách ruské nafty na americký trh.

Volodymyr Zelenskyj předtím uzavření dohody o dovozu ruského paliva do Spojených států odsoudil a označil ji za dárek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Americký prezident na kritiku zareagoval ostrými slovy a prohlásil, že pro Ukrajinu nastal čas na změnu ve vedení státu, což vyvolalo další napětí ve vzájemných vztazích.

Důvody pro rychlé kroky ze strany americké administrativy souvisí také s domácí politickou scénou a rostoucími cenami pohonných hmot, které trápí americké spotřebitele. Vedení Spojených států čelí tlaku v souvislosti s blížícími se listopadovými volbami do Kongresu, což zvyšuje snahu o rychlá řešení energetické situace.

Obě válčící strany v posledních měsících výrazně vystupňovaly vzájemné útoky na kritickou infrastrukturu, což prohloubilo humanitární krizi v zemi. Dlouhotrvající konflikt, který vstupuje do pátého roku od zahájení plnohodnotné ruské invaze, nadále zatěžuje globální trhy s energiemi.

Moskva se k Trumpovu prohlášení o energetickém příměří oficiálně nevyjádřila a Kreml neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak k dohodě údajně dospěl. Svět proto vyčkává na potvrzení ze strany ruských představitelů a odborníci podle CNN zkoumají reálnou vymahatelnost takového závazku.

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