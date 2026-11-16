Rusko oslavuje jednání jako vítězství. U stávajících požadavků Putina to nemusí skončit

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že si pro Ukrajinu přeje věčný mír. Během nedávných rozhovorů s americkými vyslanci však nadále odmítá komplexní příměří a setrvává na svých tvrdých pozicích. Moskva totiž trvá na zásadní změně bezpečnostní architektury celé Evropy, což vyvolává obavy západních států a diplomatů, píše BBC.
Rozhovory v Abú Zabí, kterých se zúčastnili zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států, ukázaly nekompromisní postoj Kremlu. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner jednali s ruským vedením o možných obrysech dohody. Moskva přitom využívá současnou situaci k prosazení svých dlouhodobých strategických zájmů na mezinárodní scéně.
Hlavním podmínkou Moskvy pro uzavření míru je vytvoření nové dlouhodobé architektury nedělitelné bezpečnosti. V praxi to znamená, že Kreml vytáhl ze svého geopolitického archivu kontroverzní návrhy z prosince roku 2021. Tyto dokumenty požadují zastavení rozšiřování NATO na východ a stažení alianční vojenské infrastruktury z členských států ve střední a východní Evropě.
Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov navíc naznačil, že Rusko hodlá k těmto požadavkům přidat další body jako reakci na západní snahy o strategickou porážku země. Ruský tisk tato jednání oslavuje jako diplomatické vítězství, neboť nutí Západ znovu řešit moskevské obavy z rozšiřování aliance. Tyto kroky mají zajistit, že ruské hlasy budou při novém uspořádání slyšet.
Evropská unie se však k těmto ruským snahám staví odmítavě a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas označila požadavky za past. Podle jejího vyjádření slouží tyto návrhy především k odvedení pozornosti od nutnosti sjednat okamžité příměří. Kallas zdůraznila, že prioritou musí být ukončení bojů, přičemž o širší evropské bezpečnosti lze diskutovat až v další fázi.
Samotní evropští představitelé přitom zůstávají v probíhajících rozhovorech poněkud stranou. Americký vyslanec Witkoff sice po jednáních v Moskvě naznačil Putinovu ochotu přizvat Evropu k dalšímu kolu rozhovorů, avšak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že konečné rozhodnutí o širším formátu dialogu ještě nepadlo.
Pozice ruského prezidenta se zdá být posílena tím, že se s ním americká strana snaží vyjednávat a někteří evropští lídři, jako například zástupci Finska a Norska, s ním v poslední době obnovili kontakty. Rusko navíc vyhlíží blížící se summit APEC v čínském Šen-čenu, kde se Putin setká s Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem. Ruská média tato setkání již srovnávají s historickými konferencemi velmocí.
Přestože ruská ekonomika čelí rostoucímu tlaku, obrovským ztrátám na bojišti a ukrajinským útokům na ropné rafinérie vyvolávajícím obavy z nedostatku paliv, Kreml neprojevuje ochotu boj ukončit. Putin nadále spoléhá na to, že jeho nekompromisní přístup přinese požadované změny v globálním uspořádání. Pozornost celého světa se tak upírá k dalším diplomatickým krokům a vývoji na frontě.
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Zdroj: Jan Hrabě