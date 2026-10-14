Rusko podniklo další útoky na energetickou infrastrukturu. Kyjev o nich opět dopředu nevěděl

Libor Novák

14. října 2026 9:12

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ruské síly podnikly rozsáhlý raketový útok na klíčová energetická zařízení v Kyjevě, včetně důležité teplárny Darnycká CHPP-4. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly balistické střely také obytnou budovu a způsobily rozsáhlé škody na městské infrastruktuře.

Starosta hlavního města Vitalij Kličko potvrdil, že při nočním úderu na obytný blok utrpěly desítky lidí zranění a několik osob tragicky zemřelo. Masivní útoky v průběhu noci vyřadily z provozu dodávky elektřiny v mnoha částech metropole. Představitelé samosprávy proto vyzvali obyvatele, aby kvůli přetrvávající raketové hrozbě neopouštěli bezpečné úkryty.

Zelenskyj upozornil, že k úderu došlo navzdory tomu, že Ukrajina podpořila dříve dohodnuté příměří v oblasti energetiky. Současně vyjádřilo vedení státu ostré znepokojení nad tím, že Ukrajina nedostala od svých západních partnerů předem žádné varování před blížícím se balistickým nebezpečím.

Útok na kyjevskou infrastrukturu přišel již druhou noc v řadě, což prohlubuje obavy o bezpečnost civilního obyvatelstva před nadcházející zimní sezónou. Spekulace o možném omezení přístupu k důležitým zpravodajským informacím ze strany Spojených států sice americká strana dříve popřela, napětí kolem vojenské podpory však nadále narůstá.

Americký prezident Donald Trump v reakci na situaci uvedl, že obě strany konfliktu si přejí ukončení války, avšak odmítl jednoznačně potvrdit, zda Rusko porušením dohodnutého klidu zbraní příměří prolomilo. Dodal, že USA nadále spolupracují s oběma aktéry na dosažení mírového řešení.

Zatímco Kyjev čelí dalším vlnám bombardování, ruská diplomacie mezitím zpochybňuje smysl dočasných příměří. Ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že případná pauza by vedla pouze k dalšímu posílení ukrajinského arzenálu prostřednictvím dodávek ze strany evropských států.

Zasažená teplárna CHPP-4 přitom hraje klíčovou roli v zajišťování vytápění a elektřiny pro statisíce domácností v několika městských částech. Zařízení čelilo vážnému poškození již během dřívějších útoků v únoru tohoto roku, což si vyžádalo rozsáhlé opravy.

Nejnovější údery na energetickou síť v Kyjevě a okolních regionech tak opětovně zhoršují humanitární situaci v zemi. Záchranáři a energetici pracují v nepřetržitém provozu na odstraňování následků škod a obnovení základních dodávek pro obyvatele.

Prezident Zelenskyj mezitím zamířil do zahraničí k bilaterálním jednáním s britskými představiteli. Hlavním tématem schůzek v Londýně je urychlené dodání moderních systémů protivzdušné obrany pro ochranu ukrajinských měst a kritické infrastruktury.

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Zdroj: Libor Novák

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