Rusko se chová dobře, Ukrajině nic moc špatného nedělá, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump vyvolal další vlnu kontroverze, když veřejně prohlásil, že Rusko se v souvislosti s válkou na Ukrajině chová dobře a v současné době nic moc špatného nedělá. Před novináři před Bílým domem zopakoval ostrou kritiku na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého obvinil ze zmařených lidských životů. Americký šéf Bílého domu zároveň naznačil ochotu zúčastnit se jednání o míru, ze kterých by byla Ukrajina zcela vyloučena.
Reakce amerického prezidenta přišla poté, co byl konfrontován s výhradami ukrajinského vedení vůči jeho nedávným krokům vstřícným k Moskvě. Mezi ně patří zrušení nových sankcí vůči Rusku, nákupy ruské nafty či udávané výpadky satelitního systému Starlink na ukrajinské frontě. Zelenskyj v reakci na to uvedl, že Trump tímto postupem vyjadřuje podporu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, což však Trump odmítl s tvrzením, že jeho jediným cílem je ukončení války.
Prezident Zelenskyj mezitím během jednání s americkými zákonodárci potvrdil, že Ukrajina stále čelí výpadkům v poskytování amerických zpravodajských informací i rychlostním omezením u služeb Starlink a Starshield. Připomněl, že ukrajinská strana neobdržela od partnerů žádné včasné varování před poslední vlnou ruských balistických útoků. Americké úřady dosud k těmto omezením nepodaly ukrajinské straně žádné oficiální vysvětlení.
Trump na Zelenského slova reagoval prohlášením, že ukrajinský prezident nevěří tomu, o čem mluví, a měl konflikt vyřešit již před dlouhou dobou. Podle jeho slov Ukrajina přichází o mužskou populaci pouze proto, že její prezident odmítá zastavit boje. Zároveň dodal, že by vyjednávání za Ukrajinu měl převzít někdo jiný, kdo by byl ochoten naslouchat americkým radám a přistoupit na dohodu.
Současně ministr zahraničních věcí Marco Rubio potvrdil probíhající rozhovory o možném třístranném summitu s Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Tato plánovaná jednání by přitom nezahrnovala žádného zástupce Ukrajiny. Americký prezident na dotaz ohledně účasti bez ukrajinské přítomnosti odpověděl, že udělá cokoliv, co povede k ukončení konfliktu, bez ohledu na to, kdo bude jednáním přítomen.
Plány na vyjednávání bez ukrajinské účasti vyvolaly ostrý nesouhlas ze strany amerických senátorů i ukrajinských diplomatů. Senátor Dick Durbin zdůraznil, že jakákoli jednání o budoucnosti Ukrajiny po letech obrany proti ruské agresi musí nutně zahrnovat i její představitele. Ukrajinská diplomacie navíc varovala, že dojednávání míru za zády napadené země může naopak povzbudit Rusko k dalšímu prodlužování válečného konfliktu.
Postoj amerického lídra pramení podle The New York Times z frustrace nad tím, že Ukrajina pokračuje v útocích na cenné cíle uvnitř ruského území, což komplikuje jeho snahy o vyjednání hospodářských a politických dohod s Kremlem. Trump v nedávné době stranou odsunul oboustranně schválený zákon o nových tarifech vůči Rusku a dojednal nákup ruské nafty. Jeho vyjednavači současně připravují dohodu o získání majetkového podílu v ruské energetické společnosti Lukoil.
Vztah mezi Washingtonem a Kyjevem se vyhrotil poté, co Trump veřejně prohlásil, že Rusko se v otázce Ukrajiny chová zdrženlivě a nic zásadního nepodniká. Zcela přitom opomenul trvající ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské obytné domy a energetickou síť. Americký prezident naopak opakovaně vyčítá Ukrajině údajnou nedostatečnou vděčnost za poskytnutou pomoc a tvrzení, že Zelenskyj o ukončení války v reálu nikdy nestál.
Ačkoli Trumpův kritický odstup od ukrajinského vedení není nový, současná situace přináší zásadní posun v jeho odhodlání donutit Kyjev k přistoupení na podmínky diktované Moskvou. Americká administrativa vysílá ukrajinským představitelům jasný vzkaz, že snaha o udržení okupovaných východních provincií nedává smysl. Podle představitelů Bílého domu by pro Ukrajinu bylo výhodnější nároky na ztracená území vzdát a otevřít cestu k obnově hospodářské spolupráce.
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Zdroj: Libor Novák