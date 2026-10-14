Rusko se podle rozvědky pokusí zlikvidovat šéfy evropských zbrojovek, píše FT

Evropské zpravodajské služby varovaly vedoucí představitele zbrojních společností napříč kontinentem před stupňujícími se pokusy Ruska o jejich fyzickou likvidaci. Podle zjištění listu Financial Times nařídil Kreml výrazné rozšíření sabotážních a hybridních operací s cílem zastrašit partnery Ukrajiny. Tyto cílené útoky na civilní osoby a manažery v obranném sektoru představují novou a velmi znepokojivou hrozbu pro celou bezpečnostní architekturu.
Zástupci několika evropských zpravodajských služeb potvrdili, že vraždy civilistů v Evropě byly dříve považovány za tabu, avšak nyní se stávají nedílnou součástí plánů ruských tajných služeb. Ohroženi přitom nejsou pouze ředitelé největších zbrojovek, ale také vedoucí pracovníci menších firem. Pozornost moskevských agentů se soustředí zejména na subjekty specializující se na výrobu bezpilotních prostředků a klíčových komponentů.
Německý Spolkový úřad na ochranu ústavy v reakci na tato varování výrazně zintenzivnil komunikaci s představiteli domácího obranného průmyslu. Úřad manažerům doporučil, aby úzce spolupracovali s bezpečnostními složkami a zvažovali využívání služeb specializovaných agentur pro osobní ochranu. Šéf německé kontrarozvědky Sinan Selen upozornil zákonodárce, že Rusko systematicky plánuje akty násilí za použití státních struktur i organizovaného zločinu.
Několik předních manažerů zbrojních firem v rozhovorech s médii přiznalo, že v průběhu posledních šesti měsíců podstatně posílilo svá osobní bezpečnostní opatření. Někteří podnikatelé sahají k těmto preventivním krokům neustále, zatímco jiní tak činí především při služebních cestách do zahraničí. Zbrojní společnosti rovněž investují do dodatečných opatření na ochranu výrobních závodů a citlivé infrastruktury.
Odpovědnost za připravované atentáty připisují západní experti především ruské vojenské rozvědce známé pod zkratkou GRU. Důstojníci této služby při svých operacích stále častěji spolupracují s mezinárodními zločineckými sítěmi a rozdělují jednotlivé úkoly mezi oddělené buňky. Takový postup nahrazuje dřívější spoléhání na náhodné agenty najímané přes internet za peněžní odměnu.
Bezpečnostním složkám se v některých případech podařilo aktivní spiknutí včas odhalit a úspěšně překazit dříve, než došlo k ohrožení životů. Jindy úřady evidují podezřelé aktivity, jako je podrobné sledování každodenního denního režimu a pracovních návyků vytipovaných osob. Tyto poznatky potvrzují, že přípravy ze strany ruských agentů probíhají s vysokou mírou pečlivosti.
Hlavním záměrem Moskvy v této fázi zůstává především psychologický nátlak na evropské podnikatele a politiky. Cílem je vyvolat v lidech pocit trvalého ohrožení a přimět je k tomu, aby si spolupráci s napadenou zemí dvakrát rozmysleli. Ruské vedení tak usiluje o oslabení celkové vojenské a hospodářské podpory Kyjeva bez nutnosti provádět rozsáhlejší vojenské akce.
Že se nejedná o teoretickou hrozbu, dokládají dřívější incidenty včetně odhaleného plánu na likvidaci generálního ředitele německé společnosti Rheinmetall Armina Pappergera. Podobné riziko se ukázalo také ve Švédsku, kde byly zadrženy podezřelé osoby v blízkosti rezidence šéfa zbrojovky Saab Micaela Johanssona. Celý sektor proto zůstává v režimu nejvyšší pohotovosti.
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