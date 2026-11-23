Rusům se nelíbí, že se od prosince mají uzavřít hraniční přechody na hranici s Estonskem. Podle Moskvy jsou obvinění ze strany Tallinnu nepodložená a dokazují estonskou rusofobii. Estonsko hájí své rozhodnutí tvrzením, že ruská rozvědka je zodpovědná za sabotáže na jeho území.
Ruské ministerstvo zahraničí vyjádřila protest, když si předvolalo estonského charge d’affaires Marka Uhtegiho ohledně nedávného rozhodnutí uzavřít vzájemnou hranici obou zemí. Uvedla to ruská státní agentura TASS.
"Byl vyjádřen silný protest kvůli nepodloženým obviněním vůči Rusku ohledně nevydařeného žhářského útoku na zařízení obranného průmyslu nedaleko Tallinnu a souvisejícího rozhodnutí estonské vlády uzavřít hraniční přechody na rusko-estonské hranici od 1. prosince," sdělila ruská diplomacie.
"Estonskému diplomatovi bylo zdůrazněno, že taková ukvapená a neopodstatněná obvinění odhalují nekontrolovatelnou rusofobní povahu estonského režimu. Zdá se, že Tallinn nebere důsledky takového kroku vážně," dodalo ministerstvo.
Estonsko oznámilo uzavření přechodů během předminulého víkendu. "Na základě jasných důkazů, že ruská vojenská rozvědka GRU nařídila sabotážní útok proti estonské firmě z obranného průmyslu uzavře Estonsko od 1. prosince všechny hraniční přechody na hranici s Ruskem," oznámil estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v neděli na sociální síti X.
Šéf diplomacie již o rozhodnutí Tallinnu informoval protějšky z Finska, Lotyšska a Litvy. "Rusko musí pochopit, že nepřátelské činy proti Estonsku budou mít následky. Pokusy o zastrašování, destabilizaci a podkopání naší bezpečnosti nezůstanou bez odpovědi," vzkázal politik do Moskvy.
"Uzavření hraničních přechodů sníží schopnost Ruska podnikat nepřátelské aktivity v Estonsku a posílí naši snahu bránit obcházení (protiruských) sankcí," dodal Tsahkna.
Související
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
Musk se domnívá, že Američané před lety pomohli svrhnout Janukovyče
Rusko , estonsko , diplomacie
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Revoluční novinka u Českých drah. Cestující si mohou ověřovat přípoje
před 1 hodinou
Manchester United už Carrick nevede. Do Anglie se vrací Pochettino
před 1 hodinou
Chudárek z ČT hájí schůzky s Babišem. Chce být připraven na cokoliv
před 2 hodinami
Huang je znovu v čele Nvidie. Prezident Trump je nadšený
před 2 hodinami
Spartou se prohnal kulový blesk. Po tragickém výkonu odvolala Priskeho i Rosického
před 3 hodinami
Pavel předal další dvě vyznamenání. Ocenil zahraniční experty
před 3 hodinami
Rusové se důrazně obořili na Estonce. Jste rusobové, vzkazují přes hranice
před 4 hodinami
Odsouzený psychiatr Cimický nastoupil do vězení
před 5 hodinami
Ukrajina se přihlásila k útokům na dvě ruské lodě kotvící u Libye
před 6 hodinami
Vláda prodloužila regulaci paliv a přitvrdila proti agresivním řidičům. Vybržďování bude trestný čin
před 7 hodinami
Trump neoficiálně představil kandidáty na prezidenta. Pak vyvolal vlnu překvapení
před 8 hodinami
Politico: Setkání Trumpa, Putina a Ťin-pchinga ukázalo, že s Evropou se v novém světovém řádu nepočítá
před 9 hodinami
Burnham oslavuje přelomovou dohodu s Evropskou unií. Jiní politici tak nadšení nejsou
před 10 hodinami
Trump uspořádal exkluzivní večeři pro investory do své kryptoměny. Její hodnota prudce klesla, Kongres chystá vyšetřování
před 10 hodinami
Sčítání hlasů po volbách v USA pokračuje. Republikáni utrpěli největší porážku za více než 30 let
před 11 hodinami
Ruské údery v Kyjevské oblasti si vyžádaly nejméně patnáct mrtvých
před 12 hodinami
Je Putin přítelem USA? Absolutně ne, prohlásil ředitel americké rozvědky
před 13 hodinami
Nižší rozpočet, nové daně na Google a Metu. Costa představil rozpočtový rámec EU
před 13 hodinami
Slovensko se nezapojí do unijního programu půjček pro Ukrajinu, oznámil Fico
před 15 hodinami
Počasí: Česko zasáhnou o víkendu silné mrazy, v noci bude až -12 stupňů
Podle víkendové předpovědi pro Českou republiku bude obloha převážně polojasná až oblačná. Na některých místech se přitom může ojediněle objevit slabé sněžení.
Zdroj: Libor Novák