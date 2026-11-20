Francie vyzvala ke svolání zasedání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů po vlně ruských útoků na Ukrajině, které v pátek poškodily rakouské a nizozemské velvyslanectví v Kyjevě. Oznámil to francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot poté, co nová vlna raketových a dronových úderů následovala krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin pohrozil bolestivou odvetou za poškození krymského mostu z tohoto týdne.
Podle dostupných údajů z Ukrajiny poškodily ruské útoky dva mosty v Kyjevě, jak uvedl starosta města. Předseda vlády podle France24 sdělil, že ruské útoky si vyžádaly osm obětí na životech po celé zemi, z toho šest v samotném Kyjevě, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko v noci vypálilo více než sto deset střel při jednom z největších útoků v historii.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte v pátek ostře odsoudil závažná narušení polského vzdušného prostoru poté, co Varšava oznámila, že na území Polska dopadla nejméně jedna ruská střela, aniž by si incident vyžádal oběti na životech.
Polský ministr obrany uvedl, že na polském území pravděpodobně dopadla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101, a Polsko odsoudilo ruskou provokaci po třech narušeních svého vzdušného prostoru.
Mark Rutte po rozhovoru s polským premiérem Donaldem Tuskem na internetu napsal, že v reakci vzlétly spojenecké letouny, aliance stojí solidárně za Polskem a bude dál posilovat své schopnosti odstrašování a obrany. Označil incident za zjevně nebezpečný důsledek pokračující ruské války proti Ukrajině.
Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že noční narušení vzdušného prostoru ukazují, proč musí být Polsko součástí mírových rozhovorů o Ukrajině. Zdůraznil, že dnes je jasnější než kdykoli dříve, že Varšava se musí podílet na rozhodnutích a jednáních o budoucnosti Ukrajiny i bezpečnosti v Evropě.
Tusk novinářům také řekl, že páteční narušení polského vzdušného prostoru nevypadají jako náhoda a že Polsko bezpečně ví, že předměty, které dopadly na jeho území, pocházejí z Ruska. Podle jeho slov jde nejen o jeho vlastní hodnocení, ale i o závěr zahraničních partnerů včetně států v Severoatlantické alianci, takže se zřejmě jedná o úmyslnou provokaci.
Mezitím mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová na tiskovém brífinku v Moskvě obvinila Estonsko ze snahy vztyčit novou železnou oponu a pohrozila odvetou poté, co Estonsko oznámilo, že uzavře hranici s Ruskem nejméně na šest měsíců.
Zacharovová uvedla, že pokud Tallinn své plány uskuteční, přijme Rusko nezbytná politická a diplomatická opatření na ochranu svých národních zájmů, a označila takové kroky za pokus o vybudování nové železné opony pod falešnou záminkou údajné hrozby z východu.
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