Američtí demokraté podle odhadů televize NBC News získali historicky největší většinu ve Sněmovně reprezentantů od roku 1992 poté, co demokratický kandidát Chuck Hubbard v Severní Karolíně porazil dlouholetou republikánskou kongresmanku Virginii Foxxovou. Informace zveřejněná v neděli navazuje na volební vlnu, která by měla straně přinést nejméně 258 křesel v dolní komoře amerického Kongresu.
Podle údajů kanceláře historika Sněmovny reprezentantů jde o největší většinu kterékoliv strany v tomto století, přičemž výsledky čtyř okrsků ještě nejsou uzavřeny. Zároveň jde o nejsilnější demokratickou většinu od roku 1992, kdy strana rovněž obsadila 258 křesel. Druhým největším demokratickým ziskem v tomto století byl rok 2008 se ziskem 257 mandátů.
Demokraté upevnili kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů nejen vítězstvími v těsných soubojích v klíčových okrscích, ale také úspěchy v oblastech silně nakloněných republikánům, kde ještě před dvěma lety výrazně zvítězil prezident Donald Trump. Podle analýzy volebního štábu NBC News vyhrál Trump v okrsku Virginie Foxxové v roce 2024 o téměř osmnáct procentních bodů.
Hubbard má nyní podle odhadů vyhrát pátý kongresový okrsek Severní Karolíny o zlomek procentního bodu po přepočítání hlasů, které si po dni voleb vyžádala Foxxová. Ta v neděli Hubbardovi telefonovala a uznala svou porážku, jak uvedl zdroj obeznámený s průběhem hovoru.
Hubbard následně na síti X napsal, že hovořil s kongresmankou Foxxovou, která po výsledcích přepočtu hlasů uznala prohru, a poděkoval jí za její desítky let služby a oběti. Foxxová není jedinou republikánkou v Severní Karolíně, která přišla o křeslo v okrsku považovaném před volbami za bezpečně republikánský.
Demokraté v Severní Karolíně převzali celkem sedm republikánských mandátů, což je nejvíce ze všech států v zemi. V devátém kongresovém okrsku porazil nově zvolený demokrat Richard Ojeda II republikánského poslance Richarda Hudsona, který letos vedl republikánský volební výbor Sněmovny reprezentantů. V dalším okrsku téhož státu zvítězil nově zvolený demokrat Cyril Jefferson nad republikánským poslancem Addisonem McDowellem.
V roce 2024 získal Donald Trump v Hudsonově okrsku náskok šestnácti procentních bodů a v okrsku McDowella sedmnácti procentních bodů. Výsledky v těchto severokarolínských okrscích tak podtrhly rozsah demokratického zisku v letošních volbách do Sněmovny reprezentantů.
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