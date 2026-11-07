Šest mrtvých, 15 zraněných. Kdo je útočník, který vraždil v Krakově?

Libor Novák

7. listopadu 2026 19:52

Útok v polském Krakově
Útok v polském Krakově Foto: reprofoto twitter

Polsko se vzpamatovává z tragické sobotní střelby v historickém centru Krakova, kde čtyřiadvacetiletý útočník zahájil bezmyšlenkovitou palbu z automobilu na náhodné kolemjdoucí. Bilance tohoto krvavého činu si vyžádala šest lidských životů, přičemž zhruba patnáct dalších osob utrpělo zranění a byly převezeny do místních nemocnic.

Bezpečnostní složky identifikovaly útočníka jako čtyřiadvacetiletého Michala O. pocházejícího z Ostrowce Świętokrzyského. Podle zdrojů webu onet.pl z ministerstva obrany se jednalo o bývalého vojáka, který byl v době činu oblečen do vojenského oděvu a disponoval dlouhou zbraní. Vůz, jímž se útočník pohyboval, byl registrován na jeho pětapadesátiletého otce, jenž legálně vlastnil rozsáhlý arzenál čítající jedenáct zbraní.

Dramatické vyvrcholení nastalo při policejním pronásledování, během něhož došlo k vzájemné střelbě mezi útočníkem a zasahujícími policisty. Při zákroku byli zraněni dva příslušníci sboru, z nichž jeden utrpěl střelné zranění a druhý bojuje v kritickém stavu o život, přičemž podstoupil náročnou operaci. Samotný pachatel byl během přestřelky postřelen a zpacifikován, načež byl ve stabilizovaném stavu transportován do nemocnice pod policejním dohledem.

Oficiální bilance obětí čítá šest úmrtí nevinných lidí, mezi nimiž jsou čtyři ženy a dva muži. Zranění utrpělo patnáct osob, které byly okamžitě rozvezeny do krakovských nemocnic k poskytnutí nezbytné lékařské péče. Sedm pacientů převzal k ošetření Univerzitní nemocnice v Krakově, kde lékaři hlásí u většiny z nich stabilizovaný stav.

Na místo neštěstí dorazilo devatenáct hasičských záchranných sborů, početné policejní hlídky a sanitky záchranné služby. V okolí vozu podezřelého muže zasahovali také pyrotechnici kvůli prověření možných výbušných nástrah. Celé historické centrum bylo uzavřeno a evakuováno, přičemž úřady vyzvaly obyvatele i turisty k maximální opatrnosti a vyhýbání se celé oblasti.

Reakce státních a městských představitelů na sebe nenechaly dlouho čekat a krakovský starosta Łukasz Gibała vyhlásil ve městě oficiální smutek platný až do 11. listopadu. Na magistrátu byl okamžitě zřízen krizový štáb, který koordinuje činnost všech složek. Na místě tragédie osobně pobýval také malopolský vévoda Krzysztof Jan Klęczar, jenž dohlížel na záchranné práce.

Do metropole Malopolského vojvodství se neprodleně vydal premiér Donald Tusk, který událost označil za teroristický čin a vyzval politiky k odpovědnosti. Na cestě do Krakova byl rovněž ministr vnitra a správy Marcin Kierwiński a policejní šéf Marek Boroń, aby se účastnili krizové porady. Vládní činitelé zdůraznili nutnost důkladného prověření všech pozadí a motivů tohoto krvavého činu.

Duchovní představitelé a církevní špičky vyjádřili hluboké zděšení nad vlnou nenávisti, která zasáhla srdce města. Krakovský metropolita kardinál Grzegorz Ryś vyzval veřejnost k jednotě a pozval věřící i širokou veřejnost na mimořádnou nedělní mši svatou do Bazyliky Mariackie. K solidaritě s oběťmi a jejich rodinami se připojila řada politických a veřejných osobností z celé země.

Tragická událost v Krakově vyvolala okamžitou vlnu mezinárodní solidarity a soustrasti ze strany představitelů řady států. Podporu Polsku vyjádřil americký velvyslanec Tom Rose, český premiér Andrej Babiš, maďarský premiér Péter Magyar či předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefanczuk. Zahraniční představitelé shodně odsoudili násilí a vyjádřili hlubokou soustrast pozůstalým obětí.

Okresní prokuratura v Krakově zahájila rozsáhlé vyšetřování a shromažďování důkazů, přičemž státní zástupce Tomasz Waszczuk potvrdil probíhající procesní úkony. Kriminalisté vyzvali veřejnost k zasílání jakýchkoliv videozáznamů a svědectví, které by mohly přispět k objasnění průběhu útoku. Policie současně striktně dementovala dřívější spekulace o přítomnosti druhého útočníka a potvrdila, že podezřelý jednal sám.

Záchranné a bezpečnostní složky nadále pokračují v zajišťování stop na místě činu a monitorování situace v celém regionu. Oběti a zranění zůstávají v péči lékařů, zatímco vyšetřovatelé analyzují zajištěný arzenál a digitální stopy spojené s pachatelem. 

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Zdroj: Libor Novák

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