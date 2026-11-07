Shapiro, DeSantis nebo Newsom. Výsledky voleb v USA vyprofilovaly možné kandidáty na Trumpova nástupce

Výsledky nedávných amerických voleb přinesly výrazný posun politické moci ve Washingtonu, který zásadně ovlivní také mapu potenciálních kandidátů na úřad prezidenta pro rok 2028. Úspěch demokratů v řadě tradičně republikánských států otevřel nové cesty k zisku potřebných volitelských hlasů a přiměl obě politické strany k přehodnocení dosavadních strategií pro nadcházející prezidentskou kampaň.
Z řad demokratických politiků odchází z volebního klání nejspokojeněji pensylvánský guvernér Josh Shapiro, který obhájil svůj mandát s výrazným náskokem a jehož domovský stát přispěl k zisku čtyř nových křesel ve Sněmovně reprezentantů. Shapiro sice otázky ohledně možné prezidentské kandidatury prozatím odmítá, avšak jeho úspěšná bilance v klíčovém nerozhodnutém státě jej staví do centra pozornosti.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom zaznamenal úspěch díky překreslení kongresových obvodů v reakci na kroky v Texasu, což demokratům pomohlo k posílení pozic ve Sněmovně reprezentantů. Newsom, jehož čeká odchod z guvernérského křesla, navíc na konci svého působení přistoupil ke zmírnění trestů smrti pro stovky odsouzených, čímž vytvořil ostrý kontrast vůči postojům prezidenta Donalda Trumpa.
Mezi dalšími demokratickými adepty se objevuje georgijský senátor Raphael Warnock, jenž aktivně podporoval rozšiřování volební mapy a usiloval o oslovení voličů na Jihu, přičemž dříve naznačil ambice ucházet se o vysokou úřad. Podobně bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg intenzivně cestoval napříč desítkami států, kde budoval podporu pro kandidáty, zatímco illinoiský guvernér JB Pritzker finančně podpořil klíčové kampaně v ohrožených regionech.
Guvernér Kentucky Andy Beshear sice sklízel uznání za vedení asociace demokratických guvernérů, avšak čelil i kritice za nedostatečnou pomoc některým kandidátům. Bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová se v kampani angažovala v řadě států, kongresmanská zástupkyně Alexandria Ocasio-Cortezová mírnila své dřívější radikální postoje a nově zvolený senátor Jon Ossoff opakovaně popřel prezidentské ambice, ačkoliv úspěch demokratů v jeho státě zvyšuje pozornost médií.
Na republikánské straně se situace vyvíjí podstatně složitěji v důsledku volebního neúspěchu a oslabení pozice prezidenta Donalda Trumpa. Viceprezident JD Vance svedl vinu za volební prohru především na válku v Íránu a bude muset řešit, jak udržet a přestavět koalici voličů bez odříznutí sporných kroků administrativy, přičemž zůstává hlavním politickým dědicem hnutí MAGA.
Floridský guvernér Ron DeSantis se mohl opřít o výsledky ve svém domovském státě, který odolal celonárodní vlně opozičních úspěchů, a podobně jako Newsom brzy opustí svůj úřad. Ministr zahraničí Marco Rubio sice zůstává v republikánském táboře populární, avšak jeho působení v čele diplomacie a nutné vymezování vůči vedení přináší specifické výzvy.
Mezi dalšími republikánskými osobnostmi čelí potížím ministr obrany Pete Hegseth, jehož jméno je spojováno s nepopulární válkou v Íránu, která přispěla k porážce v Kongresu, což omezuje jeho politickou budoucnost bez radikální změny image. Arkansasu vládne Sarah Huckabee Sandersová, která byla hladce zvolena do dalšího období, zatímco komentátor Tucker Carlson nadále rozdmýchává debaty o možných alternativních postupech uvnitř konzervativního tábora.
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Zdroj: Libor Novák