Spory s Trumpem nemají osobní rovinu, prohlásil Zelenskyj

Libor Novák

23. října 2026 13:08

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Foto: The White House

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN prohlásil, že jeho spory s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nemají osobní rovinu. Současně však varoval, že ústupky vůči ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a zmírňování sankcí mohou Moskvu pouze posílit. Vzájemné vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem v posledních týdnech výrazně ochladly kvůli krokům americké administrativy.

Napětí mezi oběma zeměmi vyvrcholilo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o nákupu ruských paliv a rozhodl se částečně zmírnit sankce uvalené na Rusko. Tyto kroky vyvolaly kritiku i v řadách samotných republikánů a vedly k obavám, že Washington opouští snahy o mezinárodní izolaci Moskvy. Ukrajinské síly se navíc musely potýkat s dočasným omezením přístupu ke komunikační síti Starlink.

Zelenskyj v rozhovoru s novinářkou Christiane Amanpourouvou zaujal smířlivější tón a zdůraznil, že neshody se netýkají osobních charakteristik. Současně ale upozornil, že Vladimir Putin nemá v úmyslu ukončit válečný konflikt a celou situaci pouze využívá ve svůj prospěch. Podle ukrajinského prezidenta by jakékoliv zrušení sankcí dalo ruskému vedení signál k dalšímu eskalování agrese.

Diplomatické úsilí o nalezení řešení konfliktu mezitím pokračuje prostřednictvím zvláštních vyslanců americké administrativy. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff nedávno jednal v Petrohradě přímo s Vladimirem Putinem, kterého následně označil za humanitárního člověka kvůli propuštění čtyřiasedmdesátiletého amerického vězně Stephena Hubbarda. Americký prezident obhajoval toto diplomatické jednání s tím, že přísnější sankce by propuštění amerického občana znemožnily.

Zelenskyj se s americkým vyslancem setkal dříve během jeho návštěvy v norském Oslu a toto jednání označil za produktivní, byť k ruským záměrům zůstává skeptický. Ruského prezidenta označil za hráče, který bezohledně hazarduje s lidskými životy a nemá skutečný zájem na míru. Navzdory tvrzení Donalda Trumpa, že Spojené státy jsou nejblíže k dosažení mírové dohody, Rusko nadále pokračuje v masivních útocích na ukrajinská města.

Jen několik hodin poté, co Washington hovořil o pokroku v mírových rozhovorech, zasáhla ukrajinskou metropoli Kyjev rozsáhlá vlna ruských dronů a balistických raket. Při útocích přišel o život nejméně jeden člověk a desítky dalších utrpěly zranění, což podtrhlo přetrvávající bezpečnostní rizika. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v této souvislosti uvedl, že současné boje se soustředí především na budoucí uspořádání v regionu Donbasu.

K otázce možného zamrznutí frontové linie Zelenskyj uvedl, že zastavení palby a ukončení zabíjení představuje reálnou možnost pro zahájení rozhovorů. Současně však rezolutně odmítl jakékoliv vzdání se ukrajinského území nebo oficiální uznání okupovaných oblastí za ruské území. Podle jeho slov jde především o lidi a oběti, které ukrajinští obránci přinesli při obraně nezávislosti celé země.

V otázce zajištění vojenských technologií prezident potvrdil, že jisté náznaky zlepšení situace se objevily, avšak vojenský systém Starshield dosud nefunguje v plném rozsahu. Ukrajina se nadále potýká s nedostatkem protiraketových systémů pro obranu před příchozími útoky. Mezitím Kyjev získává další podporu od evropských partnerů, což potvrdila i nová dohoda s Finskem.

Během společné tiskové konference s finským premiérem Petterim Orpem oznámil ukrajinský prezident poskytnutí nového balíčku pomoci ze strany Finska v hodnotě tří set milionů eur. Obě země se dohodly na užší spolupráci v oblasti satelitních technologií a podpory energetické infrastruktury. Zelenskyj na závěr zopakoval, že klíčovými prioritami pro Ukrajinu zůstává zachování sankčního tlaku na Moskvu a dodávky účinnějších raket pro obranu vzdušného prostoru.

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Zdroj: Libor Novák

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