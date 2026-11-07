Střelba v Krakově byla teroristický útok, pachatel vyznával krajně pravicové ideologie

Sobotní střelba v historickém centru Krakova si vyžádala šest lidských životů a zraněno při ní bylo šestnáct lidí, jak na tiskové konferenci potvrdil polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Mezi oběťmi tragického útoku jsou čtyři ženy a dva muži, přičemž zranění utrpěli také dva příslušníci policie, z nichž jeden zůstává v kritickém stavu.
Podezřelým z tohoto činu je pětadvacetiletý polský občan, kterého na místě zneškodnili zasahující policisté. Ministr vnitra uvedl, že postřelený útočník se nachází v nemocnici ve vážném stavu a podstoupil druhou operaci.
První poznatky z probíhajícího vyšetřování naznačují, že pachatel byl pravděpodobně inspirován krajně pravicovými ideologiemi a ultranacionalistickými názory. Protiteroristická policie v souvislosti s tím provedla domovní prohlídku v jeho bydlišti s cílem zajistit další důkazy.
Úřady rovněž informovaly, že zbraně použité při útoku byly pravděpodobně vzaty z domova podezřelého, kde bylo registrováno několik zbraní vedených na jeho otce. Policie navíc v autě, které útočník řídil, zajistila velké množství dalších zbraní.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil incident za teroristický útok a vyjádřil hlubokou soustrast rodinám všech obětí. Současně na tiskové konferenci oficiálně popřel dřívější spekulace a zprávy o tom, že by podezřelý byl vojákem polských ozbrojených sil.
Vládní představitelé vyzdvihli mimořádně rychlou reakci bezpečnostních složek, neboť policisté dorazili na místo a zahájili zákrok pouhé tři minuty po obdržení tísňového volání. Podle vyjádření ministrů tato blesková intervence úspěšně zabránila mnohem většímu masakru v centru města.
Z celkového počtu šestnácti zraněných osob již byly dvě propuštěny do domácí péče, zatímco ostatní nadále zůstávají v lékařské péči v nemocnicích. Úřady potvrdily, že mezi čtyřmi dosud identifikovanými obětmi je také jeden cizinec, přičemž probíhá formální identifikace zbývajících zemřelých osob.
Ministři v závěru důrazně vyzvali občany i média, aby na sociálních sítích nesdíleli neověřené záběry, které mohou v populaci vyvolávat paniku. Vyšetřování celého případu a prověřování extremistického pozadí pachatele nadále intenzivně pokračuje.
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Zdroj: Libor Novák