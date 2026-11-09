Střelec, který v Krakově zabil šest lidí, zemřel

Střelec, který o uplynulém víkendu zabil šest lidí při krvavém útoku v historickém centru polského Krakova, v pondělí zemřel v nemocnici na následky svých zranění. Tragická událost hluboce otřásla celou zemí a vyvolala vlnu obav v evropském státě s mimořádně přísnými zákony o držení zbraní. Policie případ vyšetřuje jako možný teroristický čin, za nímž stála krajně pravicová ideologie.
Incident se odehrál v sobotu odpoledne na hlavním náměstí v jihopolském městě, které je obvykle vyhledávaným centrem turistů i místních obyvatel. Mladý polský občan ve věku kolem 25 let vjel do prostranství automobilem a začal náhodně střílet po lidech. Na místě tak připravil o život čtyři ženy a dva muže, přičemž dalších šestnáct osob utrpělo zranění včetně dvou zasahujících policistů.
Pachatel měl na sobě oblečení vojenského typu a podle vyjádření zástupkyně krakovské policie Katarzyny Cisło používal vojenské zbraně. V jeho vozidle objevily ozbrojené složky další střelné zbraně a velké množství munice. Útočníka během zásahu postřelili policisté, načež byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, kde navzdory opakovaným chirurgickým zákrokům nakonec zemřel.
Tragická bilance se ještě prohloubila, když policie v neděli objevila těla jeho matky, otce a sestry v rodinném domě podezřelého ve městě Ostrowiec Świętokrzyski, které leží asi 160 km severovýchodně od Krakova. Mluvčí polské prokuratury uvedl, že je vysoce pravděpodobné, že tyto vraždy spáchal stejný pachatel, přičemž vyšetřování na obou místech nadále intenzivně pokračuje.
Zástupci prokuratury potvrdili, že na místě činu i v domě podezřelého bylo celkem nalezeno jedenáct střelných zbraní. Osobnost útočníka zůstává prozatím veřejnosti skryta a motiv jeho činu se detailně objasňuje. Ministr vnitra Marcin Kierwiński však informoval, že střelec projevoval hlubokou fascinaci krajně pravicovými myšlenkami a vyznačoval se velmi radikálními názory.
Odborníci nyní podrobně zkoumají nášivky a symboly nalezené na oblečení podezřelého muže. Mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecka v rozhlasové stanici TOK FM potvrdila, že tyto emblémy obsahují rozmanité motivy, které specialisté podrobují hloubkové analýze. Podle vyjádření zástupce místního střeleckého klubu Adama Chyba byl podezřelý jeho členem a působil jako vysoce zručný střelec.
Bezpečnostní experti a úřady v této souvislosti poukazují na specifický kontext polské legislativy. V Polsku platí přísná pravidla pro držení střelných zbraní a málokdo z řad veřejnosti smí vlastnit vojenské zbraně nebo je nosit na veřejnosti. Podle údajů Asociace tiskových agentur disponuje platným zbrojním průkazem zhruba 411 tisíc obyvatel v zemi, která má více než 37 milionů obyvatel.
Dramatické momenty přímo na místě činu přiblížili svědci a lidé, kteří se shodou náhod ocitli v epicentru násilí. Mimo službu stojící chirurg Michal Pedziwiatr popsal, že s přáteli právě obědval, když uslyšel zvuky připomínající střelbu. Spolu se svým kolegou Mateuszem Wierdakem okamžitě přispěchal na pomoc raněným lidem v ulicích a poskytl jim nezbytnou zdravotní péči.
Pedziwiatr na tiskové konferenci označil svého kolegu Wierdaka za hrdinu, protože bez jakýchkoliv ochranných pomůcek či rukavic dokázal zastavit masivní krvácení zraněného policisty. Lékař tomuto muži vpravil do hrudní dutiny sterilní gázu a tím mu zachránil život. Oba zranění policisté, které premiér Donald Tusk veřejně pochválil za jejich odvahu a záchranu mnoha životů, podstoupili operační zákroky a nadále zůstávají hospitalizováni v péči lékařů.
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Zdroj: Libor Novák