Švédsko vydalo nové právní pokyny, které mají pohraničním orgánům usnadnit odmítnutí vstupu nebo vyhoštění ruských sportovců před mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2027. Informaci zveřejnil web Politico na základě vyjádření švédského ministra pro migraci Johana Forssella.
Podle ministra Forssella mají nové právní pokyny pomoci pohraničním orgánům rozhodnout o tom, že ruští závodníci nebudou do země vpuštěni. Opatření se má vztahovat i na ty sportovce, kteří startují pod hlavičkou neutrálních závodníků.
Mistrovství světa v klasickém lyžování začne ve švédském Falunu na konci února 2027. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS v této sezoně napříč všemi disciplínami povolila start pod neutrální vlajkou více než čtyřem stům sportovců a členů doprovodných týmů z Ruska a Běloruska.
Švédsko není jedinou severskou zemí, která k podobnému kroku přistoupila. Norsko i Finsko již dříve oznámily, že ruské sportovce odmítnou vpustit na své území.
Johan Forssell zdůraznil, že v Rusku se politika a sport propojují a sportovci jsou součástí státní válečné propagandy. Uvedl, že sice podporuje volný pohyb v Evropě, ale nikoli v případě, že by to Rusku umožnilo šířit válečnou propagandu.
Ministr rovněž řekl, že připustit start Rusů v době, kdy se ukrajinské rodiny ukrývají před ruským bombardováním, by nebylo správné. Zároveň připustil, že rozhodnutí bude mezi ruskými sportovci nepopulární, ale vinu připsal ruskému vedení.
Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovala. Švédský krok tak navazuje na postoj sousedních severských států i na povolení startu stovek ruských a běloruských zástupců pod neutrálním statusem v probíhající sezoně.
Kromě samotného šampionátu vyzval Forssell také k zákazu turistických víz pro občany Ruska v celé Evropské unii. Odvolal se přitom na bezpečnostní obavy poté, co byl v srpnu na letišti Lipsko-Halle nalezen výbušný dron, přičemž z tohoto útoku Německo obvinilo Rusko a jeden z podezřelých podle zpráv vstoupil do unijního bloku právě na turistické vízum.
Švédskou snahu o celounijní pravidla, poprvé představenou v červnovém dopise, tehdy podpořilo jedenáct zemí. Podle Forssella je dnes těchto států více a komisař pro migraci Magnus Brunner plánuje předložit příslušný návrh v příštím roce.
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Zdroj: Libor Novák