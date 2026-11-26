Americký prezident Donald Trump a generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte společně vyzvali Rusko, aby se vyvarovalo kroků vedoucích k rozšíření války na Ukrajině. Oznámili to ve společném prohlášení, které vydali ve středu pozdě večer po vzájemném setkání na Floridě. Oba státníci v něm zdůraznili nutnost vyhnout se jakémukoli jednání, jež by konflikt záměrně či neúmyslně eskalovalo.
Ve svém vyjádření se Trump s Ruttem rovněž vyslovili pro co nejrychlejší dosažení mírového řešení současného konfliktu. Kromě samotné situace na Ukrajině se jejich floridská schůzka soustředila také na posílení obranyschopnosti. Lídři jednali o navýšení výdajů na obranu a o podpoře souvisejících investic jak ve Spojených státech, tak v ostatních členských zemích Aliance.
Výzva ze Spojených států přišla krátce poté, co ukrajinská armáda oznámila úder na významnou ruskou leteckou základnu. Podle generálního štábu v Kyjevě zasáhly ukrajinské síly základnu Savaslejka v ruské Nižněnovgorodské oblasti, kterou ruské letectvo využívá k útokům na ukrajinské cíle. Během operace bylo podle ukrajinské strany poškozeno pět vojenských strojů, konkrétně tři letouny MiG-31 a dva stíhací bombardéry Su-34. Ruská strana na tato tvrzení bezprostředně nereagovala.
Situaci kolem dodávek zbraní zároveň okomentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten podrobil kritice amerického ministra obrany Peta Hegsetha za to, že dosud neschválil poskytnutí střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj poukázal na to, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku této munice a o její dodání opakovaně žádala.
Před rizikem nekontrolovaného vyostření bojů varoval také americký vyslanec Jared Kushner. V rozhovoru pro německý podcast upozornil, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou by mohla nabrat na intenzitě, pokud se některá ze stran dopustí vážné chyby v úsudku. „Nebude potřeba velkého chybného odhadu, aby se tato věc masivně vyhrotila,“ prohlásil Kushner.
Kushner současný konflikt popsal jako zástupnou válku, v níž evropské státy financují a vyzbrojují Ukrajinu proti Rusku. Zároveň kritizoval přístup evropských zemí za to, že nadále odebírají ruské energetické suroviny, přestože Kyjevu poskytují vojenskou i finanční pomoc.
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Zdroj: Libor Novák