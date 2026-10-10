Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa schválit dovoz ruské nafty do Spojených států představuje zcela zásadní a překvapivý obrat v jeho dosavadní zahraniční i hospodářské politice. Tento krok přichází pouhé tři týdny poté, co šéf Bílého domu podepsal novou legislativu zavádějící dodatečné americké sankce a cla na státy, které nakupují ruskou ropu a plyn. Podle nejnovějšího vyjádření amerického prezidenta však ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, že v nadcházejících měsících dodá na americký i světový trh stovky tisíc tun nafty.
Krok navazuje na dlouhodobé dopady války s Íránem, které vedly k prudkému globálnímu růstu cen energií a k následné vlně inflace napříč celou americkou ekonomikou. Zvýšené ceny pohonných hmot zasáhly především americké zemědělské státy, jako jsou Iowa, Kansas, Texas či Ohio, které spoléhají na dostupné palivo pro provoz těžké zemědělské techniky a zajištění dálkové nákladní dopravy. Právě tyto regiony se staly klíčovými politickými bojišti v nadcházejících kongresových volbách, které rozhodnou o tom, zda si Republikánská strana udrží většinu v zákonodárném sboru.
Před uzavřením dohody s Moskvou se americká administrativa snažila mírnit rostoucí ceny paliv řadou dílčích opatření, mezi něž patřil tlak na evropské spojence k čerpání jejich vlastních ropných rezerv, dočasný odklad federálních daní z paliv či povolení využívat naftu určenou pro zemědělství v dálniční nákladní dopravě. Donald Trump rovněž veřejně přikročil k příslibu, že až do skončení nadcházejících voleb nebude obnovovat útoky na Írán, což potvrdilo obrovský politický tlak, kterému jeho kabinet kvůli cenám energií čelí.
Oznámená dohoda s Ruskem však okamžitě vyvolala podle BBC vlnu ostré kritiky ze strany evropských spojenců i amerických zákonodárců, kteří upozorňují, že USA tímto krokem pomáhají financovat ruské válečné úsilí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dohodu za přímý dar Vladimiru Putinovi a zdůraznil, že povolení prodeje ruských ropných produktů představuje nebezpečnou investici do války, která by měla být naopak co nejrychleji ukončena.
Otazníky zůstávají také nad reálným dopadem tohoto kroku na samotný trh s pohonnými hmotami a na peněženky amerických spotřebitelů. Zpracovatelská kapacita ruských naftových rafinerií byla v minulých měsících opakovaně poškozena ukrajinskými dronovými útoky, a přesný časový harmonogram dodávek tak zůstává nejasný. Smluvní objem tří set tisíc tun nafty navíc představuje pouze část denní spotřeby Spojených států, která dosahuje přibližně 3,6 milionu barelů denně.
Ačkoliv Donald Trump na svých sociálních sítích opakovaně zdůrazňuje, že snížení cen pro americké zemědělce, řidiče a spotřebitele je jeho nejvyšší prioritou, dosavadní opatření růst cen energií nezastavila. Vzhledem k tomu, že v mnoha státech již odstartovalo předčasné hlasování, zůstává nejisté, zda nově oznámený obchod s Ruskem dokáže přesvědčit americké voliče o brzkém příchodu hospodářské úlevy ještě před definitivním uzavřením volebních místností.
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