Trump: Francie byla velkolepý národ, který je ničen migranty. USA shoří podobně, pokud vyhrají Demokraté

Americký prezident Donald Trump využil nejnovější vlnu násilných nepokojů a rabování ve Francii jako odstrašující příklad před nadcházejícími podzimními volbami do amerického Kongresu. Během svého předvolebního vystoupení v Kansasu prohlásil, že pokud v nadcházejících volbách uspějí zástupci Demokratické strany, čelí Spojené státy hrozbě podobného chaosu a destrukce, jaká v těchto dnech zasáhla francouzská města.
Šéf Bílého domu promluvil k davu příznivců na podporu republikánského senátora Rogera Marshalla ve městečku Park City. Ve svém projevu vykreslil Francii jako kdysi velkolepý národ, který je nyní podle jeho slov ničen, drancován a vypalován migranty, džihádisty a komunisty odmítajícími křesťanské hodnoty. Příznivce varoval, že hořící kostelní věže a zuřící požáry ve francouzských ulicích představují přesně to, co si pro Ameriku přeje radikální křídlo jeho politických soupeřů.
Prezidentova rétorika bezprostředně reaguje na nedávné masové protesty a výtržnosti, které o víkendu zasáhly řadu francouzských měst včetně Paříže, Lyonu či Marseille. Do ulic tam vyrazilo více než půl milionu lidí k protestním pochodům zaměřeným proti rostoucím životním nákladům a podmínkám ve školství. Původně pokojná shromáždění však v mnoha případech vyústila ve střety s policií, žhářství, vandalismus a rozsáhlé rabování obchodů.
Sílící nepokoje donutily francouzskou vládu k vyhlášení lokálních a nočních zákazů vycházení ve vybraných oblastech s cílem zamezit dalším výtržnostem. Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil odhodlání obnovit veřejný pořádek, zatímco bezpečnostní složky čelí kritice za podcenění situace a selhání zpravodajských služeb. V celé zemi bylo po víkendové vlně násilností zatčeno přes dva tisíce lidí a stovky policistů utrpěly zranění.
Donald Trump tyto dramatické události ze západní Evropy pohotově zařadil do své volební kampaně před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu. Republikánští kandidáti staví svou rétoriku na tématech národní bezpečnosti, zpřísnění imigrační politiky a nekompromisního uplatňování práva a pořádku. Varování před rozkladem společnosti podle evropského scénáře má sloužit jako mobilizační prvek pro konzervativní voliče.
Republikánská kampaň se tak snaží propojit domácí politické soupeře s negativními společenskými jevy v zahraničí a vyvolat ve voličích pocit bezprostředního ohrožení. Demokratická strana naopak podobná prohlášení označuje za účelové šíření strachu a snahu odvést pozornost od vnitropolitických problémů Spojených států. Tma věnovaná francouzské krizi se však stává jedním z ústředních motivů prezidentských projevů před volebním finálem.
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