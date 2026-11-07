Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem

Libor Novák

7. listopadu 2026 13:33

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americká administrativa Donalda Trumpa přichází s novou snahou o ukončení konfliktu na Ukrajině, kterou doprovází termín takzvaného formátu Shell Bay. Tento název odkazuje na golfové hřiště a luxusní rezidenční komplex, který vlastní Steve Witkoff. Celá iniciativa se objevila v době, kdy se Washington snaží oživit diplomatická jednání mezi Moskvou a Kyjevem.

Jared Kushner v nedávném příspěvku na sociální síti X nastínil potřebu rozsáhlé mírové dohody pro celou Evropu a hovořil o nutnosti stabilního bezpečnostního rámce. Zmínil přitom pět klíčových cílů, mezi nimiž figurují stálé bezpečnostní konzultace, spolehlivá krizová komunikace a větší vojenská transparentnost. Návrh rovněž počítá s opatřeními ke snížení eskalačních rizik a s dlouhodobým rámcem pro stabilitu kontinentu, přičemž pozice NATO v něm zůstává klíčovou součástí.

Prezident Donald Trump podpořil tuto myšlenku po setkání s moskevským vyslancem Kirilem Dmitrijevem v Bílém domě. Podle jeho slov půjde o velkou dohodu, která se dotkne nejen samotné Ukrajiny, ale může zahrnovat celou Evropu, ačkoliv podrobnosti prozatím odmítl blíže specifikovat. Samotné setkání proběhlo v době, kdy se do Washingtonu sjížděly delegace z obou válčících stran.

Reakce z evropských metropolí na sebe podle CNN nenechaly dlouho čekat, přičemž představitelé Evropské unie i NATO dali najevo, že o detailech nového návrhu vědí jen velmi málo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že o chystané iniciativě má jen minimální podrobnosti a varoval, že dosažení míru nebude jednoduché. Evropští představitelé rovněž zdůraznili, že jakákoliv dohoda nemůže být vnucena bez souhlasu Ukrajiny a samotné Evropy.

Mezitím se vrcholní představitelé NATO a evropských zemí sešli v Bruselu k jednáním o bezpečnostních a ekonomických otázkách spojených s Ukrajinou. Tato setkání probíhají před nadcházejícími rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou v Abú Zabí, které proběhnou pod vedením Spojených států. Moskva do čela své delegace vyslala Vladimira Medinského, jehož jmenování podle analytiků signalizuje snahu Kremlu vrátit se k předchozím postojům.

Předchozí měsíce diplomatických snah v Miami, Abú Zabí, na Aljašce, v Istanbulu a Ženevě ukázaly, že Moskva trvá na splnění svých válečných cílů, než ukončí bojové operace. Analytici upozorňují, že Donald Trump se po nedávných volbách a vlivu domácích překážek může více soustředit na svou zahraničněpolitickou pozici. Zprávy o možných obchodních dohodách provázejících zlepšování americko-ruských vztahů navíc vyvolávají otázky ohledně možného prospěchu užšího okruhu kolem amerického prezidenta.

Rizika spojená s touto novou fází diplomacie se dotýkají především morálky a zranitelnosti Ukrajiny během nadcházející zimní sezóny. Kyjev se již nyní potýká s výpadky dodávek vody, elektrické energie a mobilního signálu vinou předchozích útoků. Evropské státy zároveň čelí zvýšenému riziku sabotáží a takzvaných šedých provokací ze strany Moskvy.

Řeči o dohodě ze strany Donalda Trumpa a Jareda Kushnera mohou ve výsledku neznamenat vůbec nic, avšak otevírají krátké okno příležitosti pro stále napjatější Kreml. Tato situace může ruské vedení pokoušet k tomu, aby podniklo ještě riskantnější kroky. Cílem takového postupu je vytrvale usilovat o dosažení vojenských výsledků na bojišti, které se invazí nepodařilo plně zajistit.

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Zdroj: Libor Novák

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